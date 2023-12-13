Giriş Tarihi: 13.12.2023 08:04
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
08:10
Orçun İynemli’nin eşi ifadesini değiştirdi! “Eşim uyuşturucu satmıyor, kullanıyor”
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli tarafından yapılan darp ve uyuşturucu ihbarı sonrası yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklama talebiyle sevk edildiği hâkimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Orçun İynemli'nin eşi olay sonrası verdiği ifadesinde, eşinin uyuşturucu maddeleri satmadığını kullanmak amacıyla yetiştirdiğini söyledi. Adli kontrol altında tutulan ünlü oyuncu, olaya ilişkin çıkan haberlere ise asılsız olduğu iddiasıyla erişim engeli talebinde bulundu. Hâkimlik oyuncunun talebini reddetti. Savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. GÜNAYDIN, İynemli'nin kavanozda sakladığı uyuşturucuların görsellerine de ulaştı.