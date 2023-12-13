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Haberler Galeri Orçun İynemli’nin eşi ifadesini değiştirdi! “Eşim uyuşturucu satmıyor, kullanıyor”
Giriş Tarihi: 13.12.2023 08:04 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 08:10

Orçun İynemli’nin eşi ifadesini değiştirdi! “Eşim uyuşturucu satmıyor, kullanıyor”

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli tarafından yapılan darp ve uyuşturucu ihbarı sonrası yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklama talebiyle sevk edildiği hâkimlik tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Orçun İynemli'nin eşi olay sonrası verdiği ifadesinde, eşinin uyuşturucu maddeleri satmadığını kullanmak amacıyla yetiştirdiğini söyledi. Adli kontrol altında tutulan ünlü oyuncu, olaya ilişkin çıkan haberlere ise asılsız olduğu iddiasıyla erişim engeli talebinde bulundu. Hâkimlik oyuncunun talebini reddetti. Savcılığın yürüttüğü soruşturma devam ediyor. GÜNAYDIN, İynemli'nin kavanozda sakladığı uyuşturucuların görsellerine de ulaştı.

ATAKAN IRMAK
Orçun İynemli’nin eşi ifadesini değiştirdi! “Eşim uyuşturucu satmıyor, kullanıyor”

Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'nin kendisi gibi oyuncu olan ağabeyi Orçun İynemli'nin eşi Eda İynemli eşi tarafından darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulunmuştu.

Orçun İynemli’nin eşi ifadesini değiştirdi! “Eşim uyuşturucu satmıyor, kullanıyor”

Olay 22 Ekim günü Eda ve Orçun İynemli'nin Beşiktaş ilçesinde bulunan ikametinde meydana gelmişti. Evli çift birlikte aldıkları alkol sonrası tartışmaya başlamış, tartışma büyümeye başlayınca iddiaya göre oyuncu Orçun İynemli eşi Eda İynemli'yi darp etmişti.

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Orçun İynemli’nin eşi ifadesini değiştirdi! “Eşim uyuşturucu satmıyor, kullanıyor”

UYUŞTURUCUYU 2 BİN LİRA KARŞILIĞINDA SATIN ALDI
Eda İynemli'nin ihbarı sonrası emniyet güçleri evde yapılan aramada 50 gram ağırlığında uyuşturucu madde ele geçirdi.

Orçun İynemli’nin eşi ifadesini değiştirdi! “Eşim uyuşturucu satmıyor, kullanıyor”

SABAH'ın ortaya çıkardığı olay sonrası Orçun ve Eda İynemli çiftinin ifadesinin detayları ortaya çıktı.

Orçun İynemli’nin eşi ifadesini değiştirdi! “Eşim uyuşturucu satmıyor, kullanıyor”

Orçun İynemli ifadesinde söz konusu narkotik maddeleri 2 bin lira karşılığında satın aldığını, evde yetiştirdiği maddenin ise henüz olgunlaşmadığını söyledi.

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