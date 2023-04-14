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Haberler Galeri Orhan Gencebay: Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye'yi istiyor!
Giriş Tarihi: 14.04.2023 06:50 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 06:52

Orhan Gencebay: Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye'yi istiyor!

Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay, yeni şarkısı 'Canım Türkiye'm'e klip çekti. Şarkısının Türkiye'nin seçimlere giderken çıkacağını söyleyen Orhan Gencebay, "Ülkemiz son dönemlerdeki kazanımlarıyla dünyanın en önemli ülkeleri arasına girdi. Fakat art niyetli bazı ülkeler, kişiler başarılarımızdan çok rahatsız oluyor" dedi. Orhan Gencebay, Orhan Gencebay, 14 Mayıs seçimlerinin sadece Türkiye değil dünya açısından da önemli olduğunu belirtti. Usta sanatçı, Batı'nın Erdoğan'dan rahatsız olduğunu söyledi.

Tuba KALÇIK
Orhan Gencebay: Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye’yi istiyor!

Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay, 'Canım Türkiye'm' şarkısına klip çekti. Uzun yıllar sonra yeni bir klip ile sevenlerinin karşısına çıkacak olan Gencebay ile hem bu çalışmasını hem de yeni projelerini konuştum.

Orhan Gencebay: Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye’yi istiyor!

Bayramdan önce 'Canım Türkiye'm' klibinin yayınlanacağını söyleyen usta sanatçı, sözlerine şöyle devam etti:
"Dünyanın en önemli 280 dijital merkezinden aynı anda yayınlanmaya başlayacak olan klipte; hem senfoni orkestrası hem mehteran takımı hem de çocuklar yer alıyor. 18 veya 19 Nisan gibi yayına sokmayı planlıyoruz.

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Orhan Gencebay: Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye’yi istiyor!

Klibi de öncelikle dijitalde yayınlamaya karar verdik. Tabii ulusal kanallara da göndereceğiz. Hem şarkım hem de klip gerek içerik gerekse de taşıdığı anlam açısından çok önemli.

Orhan Gencebay: Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye’yi istiyor!

13 yıl aradan sonra yeni bir klip çekmiş olmanın da heyecanını taşıyorum. Klip zamanlama olarak da önemli bir döneme denk geldi. Ülke olarak seçimlere giderken gerilim ve kavgayı geride bırakarak toplumsal barışın önemini anlatan 'Canım Türkiye'm' şarkıma klip çekmek istedim. Ve çok emek harcayarak yaptığımız bu çalışma, gerçekten içime sindi. Bundan sonra da 'Dedikodu' ve 'Maske' şarkılarıma klip çekeceğim.

Orhan Gencebay: Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye’yi istiyor!

'Canım Türkiye'm' bestesi siyasi bir mesaj içermiyor. Canım Türkiye'm hepimizin canım Türkiye'si olmalıdır. Bu cennet vatan hepimizin Canım Türkiye'sidir. Unutulmamalıdır ki; vatanımızın içinde dil, din, cins, ırk, farklılıkları vardır fakat ayrılığımız yoktur. Bu vatanın sahibi Türkiye vatandaşı olan Türk milletidir, bu vatan hepimizindir.

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