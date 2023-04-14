Orhan Gencebay: Batı sözünü geçirebildiği eski Türkiye’yi istiyor!

Giriş Tarihi: 14.04.2023 06:50
Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
06:52
Müziğimizin usta ismi Orhan Gencebay, yeni şarkısı 'Canım Türkiye'm'e klip çekti. Şarkısının Türkiye'nin seçimlere giderken çıkacağını söyleyen Orhan Gencebay, "Ülkemiz son dönemlerdeki kazanımlarıyla dünyanın en önemli ülkeleri arasına girdi. Fakat art niyetli bazı ülkeler, kişiler başarılarımızdan çok rahatsız oluyor" dedi. Orhan Gencebay, Orhan Gencebay, 14 Mayıs seçimlerinin sadece Türkiye değil dünya açısından da önemli olduğunu belirtti. Usta sanatçı, Batı'nın Erdoğan'dan rahatsız olduğunu söyledi.