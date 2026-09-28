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Giriş Tarihi: 28.09.2026 08:53 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 09:00

Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy'un efsane gitaristiydi: Usta sanatçı Cengiz Coşkuner entübe edildi!

Türk müziğinin usta gitarist ve bestecilerinden 76 yaşındaki Cengiz Coşkuner'den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Coşkuner, tatil için bulunduğu Muğla'nın Datça ilçesinde aniden rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı. İşte detaylar!

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Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy’un efsane gitaristiydi: Usta sanatçı Cengiz Coşkuner entübe edildi!

Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, tatil için geldiği Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlanmasının ardından yoğun bakıma alındı.

Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy’un efsane gitaristiydi: Usta sanatçı Cengiz Coşkuner entübe edildi!

Datça'da tatil yapan 76 yaşındaki Coşkuner, aniden solunum sıkıntısı yaşadı.

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Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy’un efsane gitaristiydi: Usta sanatçı Cengiz Coşkuner entübe edildi!

İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan Coşkuner, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel hastaneye sevk edildi.

Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy’un efsane gitaristiydi: Usta sanatçı Cengiz Coşkuner entübe edildi!

Yoğun bakıma alınan Coşkuner'in tedavisinin entübe olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy’un efsane gitaristiydi: Usta sanatçı Cengiz Coşkuner entübe edildi!

ÜNLÜ SANATÇILARLA ÇALIŞTI

Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra eden Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.

Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy’un efsane gitaristiydi: Usta sanatçı Cengiz Coşkuner entübe edildi!

Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duvardaki Resim", "Gelin" ve "Unutulan" gibi eserlerin bestelerini yapan Coşkuner, 1986'dan itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle tanınıyor.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör

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