Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy’un efsane gitaristiydi: Usta sanatçı Cengiz Coşkuner entübe edildi!

ÜNLÜ SANATÇILARLA ÇALIŞTI

Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra eden Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.