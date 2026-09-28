Haberler
Galeri
Magazin
Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy'un efsane gitaristiydi: Usta sanatçı Cengiz Coşkuner entübe edildi!
Giriş Tarihi: 28.09.2026 08:53
Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 09:00
Orhan Gencebay ve Bülent Ersoy'un efsane gitaristiydi: Usta sanatçı Cengiz Coşkuner entübe edildi!
Türk müziğinin usta gitarist ve bestecilerinden 76 yaşındaki Cengiz Coşkuner'den sevenlerini korkutan bir haber geldi. Coşkuner, tatil için bulunduğu Muğla'nın Datça ilçesinde aniden rahatsızlanarak yoğun bakıma kaldırıldı. İşte detaylar!