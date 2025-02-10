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Haberler Galeri İhanet resimle belgelendi! Sivasspor yıldızı Keita Balde Wanda Nara'yla olan yasak aşkını ilan etti: Hayatımın en büyük hatasını yaptım!
Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:55 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 09:55

İhanet resimle belgelendi! Sivasspor yıldızı Keita Balde Wanda Nara'yla olan yasak aşkını ilan etti: Hayatımın en büyük hatasını yaptım!

Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, geçtiğimiz aylarda Wanda Nara ve Sivasspor futbolcusu Keita Balde'nin yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Futbol camiasına olduğu kadar magazinm gündemine de manşet olan bu olay çok konuşulmuş, tüm gözler de Arjantin'li güzele çevrilmişti. Bu olaylar karşısında Nara sessizliğini korurken Keita Balde Icardi'nin iddialarını doğruladı. İşte Balde'nin "Hayatımın en büyük hatasını yaptım" dediği o açıklamalar!

İhanet resimle belgelendi! Sivasspor yıldızı Keita Balde Wanda Nara’yla olan yasak aşkını ilan etti: Hayatımın en büyük hatasını yaptım!

Galatasaray'a transfer olduktan sonra özel hayatıyla dillerden düşmeyen Mauro Icardi ve Wanda Nara, 10 yıllık ilişkilerinden sonra olaylı bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Büyük aşkı bitirme sebebi olarak da şimdilerde Sivasspor'da koşturan Keita Balde'nin Nara'yla bir ilişkisi olmasıydı.

İhanet resimle belgelendi! Sivasspor yıldızı Keita Balde Wanda Nara’yla olan yasak aşkını ilan etti: Hayatımın en büyük hatasını yaptım!

Mauro Icardi, 2 çocuğunun annesi Wanda Nara ile sarsıntılı bir boşanma sürecine girmişti.

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İhanet resimle belgelendi! Sivasspor yıldızı Keita Balde Wanda Nara’yla olan yasak aşkını ilan etti: Hayatımın en büyük hatasını yaptım!

İhanetle başlayan büyük aşkın neden bittiği merak edilirken bombayı Icardi patlatmıştı. Galatasaray'ın yıldız ismi, sosyal medya hesabında kendi evinde aldatıldığını iddia etmişti.

İhanet resimle belgelendi! Sivasspor yıldızı Keita Balde Wanda Nara’yla olan yasak aşkını ilan etti: Hayatımın en büyük hatasını yaptım!

İddiaların arkasında ki isim isim Sivasspor oyuncusu Keita Balde'ydi. Şimdiye kadar Icardi'nin tüm bu söylentilerine sessiz kalan ikiliden Balde konuya açıklık getirdi.

İhanet resimle belgelendi! Sivasspor yıldızı Keita Balde Wanda Nara’yla olan yasak aşkını ilan etti: Hayatımın en büyük hatasını yaptım!

"HAYATIMIN EN BÜYÜK HATASINI YAPTIM"

Yasaş aşka dair itirafta bulunan Sivasspor oyuncusu yaptığı açıklamada, "Hayatımın en büyük hatasını yaptım. Wanda Nara'yı suçlamıyorum. Tüm sorumluluk bana ait.

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