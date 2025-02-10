İhanet resimle belgelendi! Sivasspor yıldızı Keita Balde Wanda Nara’yla olan yasak aşkını ilan etti: Hayatımın en büyük hatasını yaptım!

Galatasaray'a transfer olduktan sonra özel hayatıyla dillerden düşmeyen Mauro Icardi ve Wanda Nara, 10 yıllık ilişkilerinden sonra olaylı bir şekilde ayrılık kararı almıştı. Büyük aşkı bitirme sebebi olarak da şimdilerde Sivasspor'da koşturan Keita Balde'nin Nara'yla bir ilişkisi olmasıydı.