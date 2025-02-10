Giriş Tarihi: 10.02.2025 09:55
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
09:55
İhanet resimle belgelendi! Sivasspor yıldızı Keita Balde Wanda Nara'yla olan yasak aşkını ilan etti: Hayatımın en büyük hatasını yaptım!
Galatasaray'ın yıldız ismi Mauro Icardi, geçtiğimiz aylarda Wanda Nara ve Sivasspor futbolcusu Keita Balde'nin yasak aşk yaşadığını iddia etmişti. Futbol camiasına olduğu kadar magazinm gündemine de manşet olan bu olay çok konuşulmuş, tüm gözler de Arjantin'li güzele çevrilmişti. Bu olaylar karşısında Nara sessizliğini korurken Keita Balde Icardi'nin iddialarını doğruladı. İşte Balde'nin "Hayatımın en büyük hatasını yaptım" dediği o açıklamalar!