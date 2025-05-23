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Haberler Galeri Osimhen'e dokunan kazanıyor! Şöhretin anahtarı artık onda
Giriş Tarihi: 23.05.2025 06:07 Güncelleme Tarihi: 23.05.2025 06:09

Osimhen'e dokunan kazanıyor! Şöhretin anahtarı artık onda

Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen ile sosyal medyanın neşesi KasKas Baba sonunda bir araya geldi! İzmir'de gerçekleşen bu sürpriz buluşma yalnızca eğlenceyi değil, kariyerleri de uçurdu. Roman müziğinin yeni fenomeni KasKas Baba yaz boyunca sahneden sahneye koşacak, Osimhen bebeğiyle viral olan Neslihan Teyze ise siparişlere yetişemiyor! Peki bu rüya nasıl gerçek oldu? İşte detaylar...

ÖMER KARAHAN
Osimhen’e dokunan kazanıyor! Şöhretin anahtarı artık onda

Galatasaraylı Victor Osimhen'le aynı karede görünenler şöhreti yakalıyor.

Osimhen’e dokunan kazanıyor! Şöhretin anahtarı artık onda

Yıldız futbolcuyla şampiyonluk dansı yapan KasKas Baba isimli Roman sanatçının işleri açıldı, yaz boyunca düğünden düğüne koşacak.

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Osimhen’e dokunan kazanıyor! Şöhretin anahtarı artık onda

Bez bebek yapan Neslihan Teyze ise siparişlere yetişemiyor.

Osimhen’e dokunan kazanıyor! Şöhretin anahtarı artık onda

İKİSİNİ BULUŞTURDULAR
Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen, her maçın ardından sosyal medya hesabında KasKas Baba ismiyle tanınan Roman Kadir'in videolarını paylaşıyordu.

Osimhen’e dokunan kazanıyor! Şöhretin anahtarı artık onda

Taraftar grubu Ultraslan, İzmir'de KasKas Baba ile Osimhen'i buluşturdu.