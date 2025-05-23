Osimhen’e dokunan kazanıyor! Şöhretin anahtarı artık onda

Nijeryalı yıldız futbolcu Victor Osimhen ile sosyal medyanın neşesi KasKas Baba sonunda bir araya geldi! İzmir'de gerçekleşen bu sürpriz buluşma yalnızca eğlenceyi değil, kariyerleri de uçurdu. Roman müziğinin yeni fenomeni KasKas Baba yaz boyunca sahneden sahneye koşacak, Osimhen bebeğiyle viral olan Neslihan Teyze ise siparişlere yetişemiyor! Peki bu rüya nasıl gerçek oldu? İşte detaylar...