Oteller denetimi fazla buldu! ‘Bizi biraz idare edin’ diyorlar

"Bosna'da herhangi bir yerde bir porsiyon Cevapcci, bizdeki 1,5-2 ayarıydı. Lezzet müthiş. Fiyat olarak da yarısından az. Çok fena kazıklanıyoruz."

Bir başka kişi de Belgrad'da da yemek fiyatlarının Bosna gibi olduğunu... Türkiye ile karşılaştırılınca hem porsiyonların daha büyük hem de fiyatların daha ucuz olduğunu paylaştı.

"Bosna'yı Belgrad'ı geç... Tokyo'da iki hafta gezdim (euroya çevirip yazıyorum.) Markette kola 99 cent havaalanında da 99 cent. Diğer yerel içecekler 30-70 cent aralığında. Bir tabak spagetti, bir tabak salata ve içecek 8 euro. En lüks hamburgercide bir menü 9 euro. Yerel çorbalar 4-5 arası." Son dönemde Türkiye'den Mısır'a tatile gidenlerin de sayısı arttı. Mısır'daki 'her şey dahil' otellerinin ulaşım giderleri hesaba katınca bile Türkiye'den ucuz olduğunu duyuyorum.

Elbette fiyatların yüksek olmasında enflasyon ana neden ama devlet temel gıda ürünlerinde yüzde 1 KDV alma özverisi gösterirken özellikle turizm sektöründe yeme içme işletmelerinde fahiş fiyat politikası uygulanıyor.

Böyle olunca da yerli turist, Schengen vizesi almanın çok zor olduğu bir dönemde bile farklı alternatiflere yöneliyor.

Yunan Adaları'na 10 günlük kapıda vize almak için oluşan uzun kuyruklar... Vize gerektirmeyen Mısır ve Balkan ülkelerinin tercih edilmeye başlanması sürpriz değil! Tatil paketi, İngiliz'e Türk vatandaşından ucuza satılırsa... Yemek porsiyonları küçülürken fiyatları sürekli artarsa... Fahiş fiyatlardan Rus ve İngiliz turistler bile şikâyetçi olmaya başladıysa biz daha çok Bosna'dan, Mısır'dan, Belgrad'dan adisyon paylaşımları görürüz!

Turizm sektörü bindiği dalı kesiyor! Fiyatlar makul seviyelere çekilmeli.

Yerli turisti küstürmenin dönüşü olmayabilir!