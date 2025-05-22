Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:14
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025
08:23
Oteller denetimi fazla buldu! ‘Bizi biraz idare edin’ diyorlar
Geçtiğimiz yıllarda yaşanan trajik yangın olaylarının ardından denetimlerin sertleşti. Uludağ ve Bodrum başta olmak üzere Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinde faaliyet gösteren oteller, artan denetim ve sıkı mevzuat uygulamalarına karşı seslerini yükseltiyor. Özellikle yangın güvenliği ve ruhsat konularında yapılan sıkı kontrollerin işletmeler üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu belirten turizmciler, adeta "Bizi biraz idare edin" diyor.