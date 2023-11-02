Giriş Tarihi: 02.11.2023 07:23
Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
07:28
Otomotiv devinde baba-oğul kavgası! Şahsuvaroğlu Holding’in veliahdı düşen satışlardan babasını sorumlu tuttu paylaşımı olay oldu!
Otomotiv sektöründe boy gösteren ve yabancı bir markanın Türkiye temsilciliğini yapan Şahsuvaroğlu Holding'in veliahdı Yunus Şahsuvaroğlu, babasını fena kızdırdı! Yunus Şahsuvaroğlu, otomobil satışlarının düşmesinden babası Nihat Şahsuvaroğlu'nu sorumlu tuttu. Nihat Şahsuvaroğlu. 'Otomobil satışının çığ gibi büyüyerek arttığı bu dönemde küçülmeyi başaran patron, bayi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu gerçekten büyük başarı çünkü zoru başarmışlar'' yorumunda bulunan oğlu Yunus Şahsuvaroğlu'nu savcılığa şikayet etti.