Otomotiv devinde baba-oğul kavgası! Şahsuvaroğlu Holding’in veliahdı düşen satışlardan babasını sorumlu tuttu paylaşımı olay oldu!

OĞLUNU DA GÖZÜ GÖRMEDİ

Oğlunun yaptığı bu paylaşım, Şahsuvaroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahsuvaroğlu'nu fena kızdırdı. İddiaya göre oğlunun söz konusu paylaşımıyla çılgına dönen baba, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu. İş ve işlemlerinin kötülendiğini ileri sürerek şirket adıyla hem Emre Özpeynirci'den hem de oğlu Yunus Şahsuvaroğlu'ndan şikayetçi oldu.