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Giriş Tarihi: 02.11.2023 07:23 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023 07:28

Otomotiv devinde baba-oğul kavgası! Şahsuvaroğlu Holding’in veliahdı düşen satışlardan babasını sorumlu tuttu paylaşımı olay oldu!

Otomotiv sektöründe boy gösteren ve yabancı bir markanın Türkiye temsilciliğini yapan Şahsuvaroğlu Holding'in veliahdı Yunus Şahsuvaroğlu, babasını fena kızdırdı! Yunus Şahsuvaroğlu, otomobil satışlarının düşmesinden babası Nihat Şahsuvaroğlu'nu sorumlu tuttu. Nihat Şahsuvaroğlu. 'Otomobil satışının çığ gibi büyüyerek arttığı bu dönemde küçülmeyi başaran patron, bayi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu gerçekten büyük başarı çünkü zoru başarmışlar'' yorumunda bulunan oğlu Yunus Şahsuvaroğlu'nu savcılığa şikayet etti.

SEDA NUR GÜNAYDIN
Otomotiv devinde baba-oğul kavgası! Şahsuvaroğlu Holding’in veliahdı düşen satışlardan babasını sorumlu tuttu paylaşımı olay oldu!

Türkiye'de otomobillerle alakalı içerikler üreten gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaşımı, dünyaca ünlü otomobil markalarının Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Şahsuvaroğlu Holding'i karıştırdı. Sosyal medyada binlerce takipçisine otomotiv sektörüyle ilgili içerikler paylaşan gazeteci Emre Özpeynirci'nin 5 Ağustos 2023 günü yaptığı paylaşım olay oldu.

Otomotiv devinde baba-oğul kavgası! Şahsuvaroğlu Holding’in veliahdı düşen satışlardan babasını sorumlu tuttu paylaşımı olay oldu!

İddiaya göre Özpeynirci, sosyal medya hesabından, otomobil pazarında 2023 yılında satışı en çok düşen ve artan markaları sıraladığı bir gönderi paylaştı. Söz konusu paylaşımda Şahsuvaroğlu Holding'in Türkiye temsilciliğini üstlendiği Güney Kore kökenli SsangYong markası da vardı.

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Otomotiv devinde baba-oğul kavgası! Şahsuvaroğlu Holding’in veliahdı düşen satışlardan babasını sorumlu tuttu paylaşımı olay oldu!

VELİAHTIN YORUMU BABASINI KIZDIRDI
Bunun üzerine ünlü şirketin veliahtlarından Yunus Şahsuvaroğlu iddiaya göre Emre Özpeynirci'nin paylaştığı grafiği esas alarak ''Otomobil satışının çığ gibi büyüyerek arttığı bu dönemde küçülmeyi başaran patron, bayi ve tüm çalışanlarını tebrik ediyorum. Bu gerçekten büyük başarı çünkü zoru başarmışlar'' şeklinde paylaşımda bulundu.

Otomotiv devinde baba-oğul kavgası! Şahsuvaroğlu Holding’in veliahdı düşen satışlardan babasını sorumlu tuttu paylaşımı olay oldu!

OĞLUNU DA GÖZÜ GÖRMEDİ
Oğlunun yaptığı bu paylaşım, Şahsuvaroğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Şahsuvaroğlu'nu fena kızdırdı. İddiaya göre oğlunun söz konusu paylaşımıyla çılgına dönen baba, avukatı aracılığıyla savcılığa başvurdu. İş ve işlemlerinin kötülendiğini ileri sürerek şirket adıyla hem Emre Özpeynirci'den hem de oğlu Yunus Şahsuvaroğlu'ndan şikayetçi oldu.

Otomotiv devinde baba-oğul kavgası! Şahsuvaroğlu Holding’in veliahdı düşen satışlardan babasını sorumlu tuttu paylaşımı olay oldu!

SAVCILIK OTOMOBİL ŞİRKETİNİ HAKSIZ BULDU
Böylece şüpheliler gazeteci Emre Özpeynirci ve Yunus Şahsuvaroğlu hakkında "Haksız rekabet" suçundan soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda savcılıktan ses getirecek bir değerlendirme geldi.

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