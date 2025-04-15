“Otopark Canavarı” davasında beklenmedik karar! Eski manken Duygu Ulaş komşusunu çıldırtan kazayla gündemde

"İYİ NİYETLİ DEĞİL"

Bunun üzerine Gözde Y. eski manken hakkında savcılığa gidip şikayetçi oldu. Gözde Y. savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde motosikletini yeni aldığını, Duygu Ulaş'ın otoparktan çıktığı sırada aracıyla motoruna çarpıp zarar verdiğini ifade etti. Çarpmanın etkisiyle motorun düşüp maddi hasar aldığını, daha sonra kendisine ulaşıp durumu anlatmak istediğini, Ulaş'ın oralı olmadığını dile getirdi.