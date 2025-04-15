Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri “Otopark Canavarı” davasında beklenmedik karar! Eski manken Duygu Ulaş komşusunu çıldırtan kazayla gündemde
Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 06:50

“Otopark Canavarı” davasında beklenmedik karar! Eski manken Duygu Ulaş komşusunu çıldırtan kazayla gündemde

"Otopark Canavarı mı, Kurban mı?" Ünlü eski manken Duygu Ulaş, lüks sitede komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden uzaklaşmakla suçlandı! "İyi niyetli değil" denilerek savcılığa şikâyet edilen Ulaş hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı. Herkes dava açılacak derken savcılıktan beklenmedik bir karar çıktı: Duygu Ulaş'a takipsizlik! Peki, gerçekten çarpıp kaçtı mı? İşte olayın perde arkası…

Armağan YILMAZ
Otopark Canavarı davasında beklenmedik karar! Eski manken Duygu Ulaş komşusunu çıldırtan kazayla gündemde

Eski manken Duygu Ulaş oturduğu sitenin otoparkında komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden uzaklaşmıştı. Motosikletinde hasar oluşan Gözde Y. bunun karşılanmaması nedeniyle mankenden şikayetçi oldu. Savcılık yaşanan olayda Duygu Ulaş'ın eyleminin suç unsurunu oluşturmadığı gerekçesiyle manken hakkında takipsizlik kararı verdi.

Otopark Canavarı davasında beklenmedik karar! Eski manken Duygu Ulaş komşusunu çıldırtan kazayla gündemde

Eski manken Duygu Ulaş, oturduğu sitenin otoparkındaki komşusunun motosikletine çarpıp kaçmıştı. Geçtiğimiz 28 Ocak günü Beşiktaş'ta bulunan lüks sitede meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Gözde Y., yurt dışından tatil dönüşü sonrasında gördükleri karşısında büyük şaşkınlık yaşadı. Sitede park halinde bulunan motosikletin hasar aldığını gördü. Gözde Y. motosikletine hasar veren kişinin, eski ünlü manken Duygu Ulaş olduğunu tespit etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Otopark Canavarı davasında beklenmedik karar! Eski manken Duygu Ulaş komşusunu çıldırtan kazayla gündemde

İddiaya göre Duygu Ulaş, aracıyla motosiklete çarptıktan sonra kaçtı. Yaşanan olay sonrası Gözde Y. hasarın giderilmesi için komşusu Duygu Ulaş'a ulaştı, ancak talebi olumlu karşılık bulmadı.

Otopark Canavarı davasında beklenmedik karar! Eski manken Duygu Ulaş komşusunu çıldırtan kazayla gündemde

"İYİ NİYETLİ DEĞİL"

Bunun üzerine Gözde Y. eski manken hakkında savcılığa gidip şikayetçi oldu. Gözde Y. savcılığa sunduğu şikayet dilekçesinde motosikletini yeni aldığını, Duygu Ulaş'ın otoparktan çıktığı sırada aracıyla motoruna çarpıp zarar verdiğini ifade etti. Çarpmanın etkisiyle motorun düşüp maddi hasar aldığını, daha sonra kendisine ulaşıp durumu anlatmak istediğini, Ulaş'ın oralı olmadığını dile getirdi.

Otopark Canavarı davasında beklenmedik karar! Eski manken Duygu Ulaş komşusunu çıldırtan kazayla gündemde

Gözde Y. dilekçesinde Ulaş'ın hasarı gidermek adına kesinlikle iyi niyet göstermediğini söylerken; ünlü manken Duygu Ulaş suçlamaları reddetti. Olayla ilgili yeni bir gelişme ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yaptığı çalışmanın ardından konuyu açıklığa kavuşturdu.