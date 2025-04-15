Giriş Tarihi: 15.04.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
06:50
“Otopark Canavarı” davasında beklenmedik karar! Eski manken Duygu Ulaş komşusunu çıldırtan kazayla gündemde
"Otopark Canavarı mı, Kurban mı?"
Ünlü eski manken Duygu Ulaş
, lüks sitede komşusunun motosikletine çarpıp olay yerinden uzaklaşmakla suçlandı! "İyi niyetli değil" denilerek savcılığa şikâyet edilen Ulaş hakkında şoke eden bir gelişme yaşandı. Herkes dava açılacak derken savcılıktan beklenmedik bir karar çıktı: Duygu Ulaş'a takipsizlik!
Peki, gerçekten çarpıp kaçtı mı? İşte olayın perde arkası…