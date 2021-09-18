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Haberler Galeri Öykü Çelik paylaştı annesini görenler şaştı kaldı! Öykü Çelik'e "Anneniz genç kız gibi" yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 18.09.2021 17:00 Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 17:02

Öykü Çelik paylaştı annesini görenler şaştı kaldı! Öykü Çelik'e "Anneniz genç kız gibi" yorumları yağdı!

Özellikle "Survivor 2021" yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Öykü Çelik, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Son dönemde özel hayatıyla çok sık konuşulan Çelik, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Paylaşımlarıyla ilgi odağı olan güzel oyuncu, son olarak annesiyle fotoğrafını paylaştı. Öykü Çelik'in, "Benziyor muyuz?" diye sorduğu paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Çelik'in annesinin güzelliğini görenler, "Annesine bak kızını al, maşallah güzeller" yorumlarında bulundu. İşte Öykü Çelik ve diğer ünlülerin anneleri...

Öykü Çelik paylaştı annesini görenler şaştı kaldı! Öykü Çelik’e Anneniz genç kız gibi yorumları yağdı!

İsmail Berhan ile bir dargın bir barışık aşk yaşayan Öykü Çelik, geçtiğimiz aylarda sevgilisinin evlilik teklifine 'evet' yanıtını vermişti.

Öykü Çelik paylaştı annesini görenler şaştı kaldı! Öykü Çelik’e Anneniz genç kız gibi yorumları yağdı!

Ancak çift, kısa bir süre sonra yine ayrılık kararı almıştı.

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Öykü Çelik paylaştı annesini görenler şaştı kaldı! Öykü Çelik’e Anneniz genç kız gibi yorumları yağdı!

Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, önceki gün annesiyle birlikte fotoğrafını paylaştı.

Öykü Çelik paylaştı annesini görenler şaştı kaldı! Öykü Çelik’e Anneniz genç kız gibi yorumları yağdı!

Çelik, takipçilerine, "Benziyor muyuz?" diye sordu.

Öykü Çelik paylaştı annesini görenler şaştı kaldı! Öykü Çelik’e Anneniz genç kız gibi yorumları yağdı!

Meslektaşı Alara Bozbey, "Benzemek mi? Şanslısın ki güzelliğini annenden almışsın" yorumunu yaptı.

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