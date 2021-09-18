Giriş Tarihi: 18.09.2021 17:00Güncelleme Tarihi: 18.09.2021 17:02
Öykü Çelik paylaştı annesini görenler şaştı kaldı! Öykü Çelik'e "Anneniz genç kız gibi" yorumları yağdı!
Özellikle "Survivor 2021" yarışmasıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Öykü Çelik, her hareketiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Son dönemde özel hayatıyla çok sık konuşulan Çelik, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Paylaşımlarıyla ilgi odağı olan güzel oyuncu, son olarak annesiyle fotoğrafını paylaştı. Öykü Çelik'in, "Benziyor muyuz?" diye sorduğu paylaşım, takipçilerinden büyük ilgi gördü. Çelik'in annesinin güzelliğini görenler, "Annesine bak kızını al, maşallah güzeller" yorumlarında bulundu. İşte Öykü Çelik ve diğer ünlülerin anneleri...