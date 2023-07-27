Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 11:21

Oyuncu Alina Boz'un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler abla kardeş sandı

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitiren Alina Boz, çapkın işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarını ilan eden ünlü çiftin, Yunanistan tatilinde verdikleri pozlar sosyal medyada gündem oldu. 25 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'un özellikle annesi Olga Boz ile olan paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz ile fotoğraflarına "Abla kardeş gibiler", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor... İşte Alina Boz'un annesi ve sizin derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...