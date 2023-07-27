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Haberler Galeri Oyuncu Alina Boz'un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler abla kardeş sandı
Giriş Tarihi: 27.07.2023 10:49 Güncelleme Tarihi: 27.07.2023 11:21

Oyuncu Alina Boz'un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler abla kardeş sandı

Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile 4 yıllık ilişkisini kısa süre önce bitiren Alina Boz, çapkın işletmeci Umut Evirgen ile aşk yaşamaya başladı. Aşklarını ilan eden ünlü çiftin, Yunanistan tatilinde verdikleri pozlar sosyal medyada gündem oldu. 25 yaşındaki güzel oyuncu Alina Boz'un özellikle annesi Olga Boz ile olan paylaşımlarını görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Alina Boz'un Rus annesi Olga Boz ile fotoğraflarına "Abla kardeş gibiler", "Güzelliğini annesinden almış" yorumları yağıyor... İşte Alina Boz'un annesi ve sizin derlediğimiz ünlü isimlerin merak edilen anneleri...

Oyuncu Alina Boz’un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler abla kardeş sandı

Uzun yıllardır Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan Alina Boz, ilişkisini geçtiğimiz haftalarda noktalamıştı. Ayrılığı fırsat bilen çapkın işletmeci Umut Evirgen, Alina Boz ile yakınlaştı. Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, sosyal medya hesabından Alina Boz ile birlikteliklerini ilan etti.

Oyuncu Alina Boz’un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler abla kardeş sandı

Alina Boz, sürpriz ayrılığın ardından işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açtı.

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Oyuncu Alina Boz’un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler abla kardeş sandı

Evirgen, ünlü oyuncu ile birlikteliğini Instagram hesabından yaptığı paylaşımla ilan etti.

Oyuncu Alina Boz’un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler abla kardeş sandı

Birlikte Yunanistan'da tatil yapan Alina Boz ile Umut Evirgen'den yeni fotoğraflar geldi. Boz ile Evirgen, ünlü fotoğrafçı Muhsin Akgün'ün objektifine poz verdi.

Oyuncu Alina Boz’un Rus annesi güzelliğiyle hayran bıraktı! Görenler abla kardeş sandı

Magazin gündemi ise bu sürpriz aşkla çalkalanırken, "Paramparça", "Vatanım Sensin", "Elimi Bırakma" ve "Maraşlı" gibi pek çok proje ile seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncu Alina Boz, kariyerindeki yükselişin yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu oluyor.

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