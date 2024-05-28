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Haberler Galeri Oyuncu Anıl Altan’dan boşanma iddiaları sonrası flaş paylaşım! İşte Anıl Altan’ın o paylaşımı
Giriş Tarihi: 28.05.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 19:00

Oyuncu Anıl Altan’dan boşanma iddiaları sonrası flaş paylaşım! İşte Anıl Altan’ın o paylaşımı

Pelin Akil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile 2016 senesinde dünyaevine girdi. Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, evliliklerini iki çocukla taçlandırdı. 7 yıl önce evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin evliliklerinde kriz yaşadığı ve boşanacağı iddia ediliyordu. Önce Pelin Akil konuyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı, bugün de Anıl Altan… Anıl Altan bugün yaptığı paylaşımla iddialara cevap verdi. İşte Anıl Altan'ın o paylaşımı!

Oyuncu Anıl Altan’dan boşanma iddiaları sonrası flaş paylaşım! İşte Anıl Altan’ın o paylaşımı

İki ünlü oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Oyuncu Anıl Altan’dan boşanma iddiaları sonrası flaş paylaşım! İşte Anıl Altan’ın o paylaşımı

2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'ya kucaklarına alan çiftin, evliliklerinde kriz yaşadığı geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti.

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Oyuncu Anıl Altan’dan boşanma iddiaları sonrası flaş paylaşım! İşte Anıl Altan’ın o paylaşımı

İDDİALARI YALANLADILAR

Hakkında boşanma iddiaları olan çift, geçtiğimiz günlerde düzenlenen davete birlikte katılarak dedikoduları yalanladı.

Oyuncu Anıl Altan’dan boşanma iddiaları sonrası flaş paylaşım! İşte Anıl Altan’ın o paylaşımı

"KAVGA EVLİLİĞİN TADI TUZU"

Ünlü oyuncu Pelin Akil, "Tabii ki bizim de kavgalarımız oluyor. Bu her evde var, ikiz çocuk kolay değil. Biz gayet mutluyuz. Kavga evliliğin tadı tuzu"

Oyuncu Anıl Altan’dan boşanma iddiaları sonrası flaş paylaşım! İşte Anıl Altan’ın o paylaşımı

İDDİALARA CEVAP VEREN O PAYLAŞIM!

Bugün ise Anıl Altan yaptığı paylaşımla iddialara cevap verdi.

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