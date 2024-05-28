Giriş Tarihi: 28.05.2024 19:00
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
19:00
Oyuncu Anıl Altan’dan boşanma iddiaları sonrası flaş paylaşım! İşte Anıl Altan’ın o paylaşımı
Pelin Akil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile 2016 senesinde dünyaevine girdi. Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, evliliklerini iki çocukla taçlandırdı. 7 yıl önce evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin evliliklerinde kriz yaşadığı ve boşanacağı iddia ediliyordu. Önce Pelin Akil konuyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı, bugün de Anıl Altan… Anıl Altan bugün yaptığı paylaşımla iddialara cevap verdi. İşte Anıl Altan'ın o paylaşımı!