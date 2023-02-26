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Haberler Galeri Oyuncu Aslı Tandoğan depremzede çiftin nikah şahidi oldu: O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki…
Giriş Tarihi: 26.02.2023 09:33 Güncelleme Tarihi: 26.02.2023 09:41

Oyuncu Aslı Tandoğan depremzede çiftin nikah şahidi oldu: O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki…

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle felaketi yaşadı. Ünlü isimler 11 ili etkileyen deprem bölgesine yardım götürmek için tek yürek oldu. Bu isimlerden biri de oyuncu Aslı Tandoğan idi. Aslı Tandoğan, yardım dağıtmak ve moral vermek için Kahramanmaraş'a gitti. Çadır kentlere ziyarette bulunan oyuncu Aslı Tandoğan yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak "O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki…" dedi. Aslı Tandoğan çadır kentte evlenen çiftin nikah şahidi olduğu anları da paylaştı.

Oyuncu Aslı Tandoğan depremzede çiftin nikah şahidi oldu: O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki…

Oyuncu Aslı Tandoğan depremzedelere yardım ve moral için soluğu afet bölgesi Kahramanmaraş'ta aldı.

Oyuncu Aslı Tandoğan depremzede çiftin nikah şahidi oldu: O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki…

Oyuncu arkadaşları ile gittiği deprem bölgesinde yaşadığı duygu yüklü anları sosyal medya hesabından paylaşan Aslı Tandoğan, duyarlılığı ile gönülleri fethetti.

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Oyuncu Aslı Tandoğan depremzede çiftin nikah şahidi oldu: O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki…

Türkiye, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremle felaketi yaşadı. Ünlü isimler 11 ili etkileyen deprem bölgesine yardım götürmek için tek yürek oldu. Bu isimlerden biri de oyuncu Aslı Tandoğan idi.

Oyuncu Aslı Tandoğan depremzede çiftin nikah şahidi oldu: O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki…

Aslı Tandoğan, yardım dağıtmak ve moral vermek için Kahramanmaraş'a gitti. Çadır kentlere ziyarette bulunan oyuncu Aslı Tandoğan yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşarak "O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki…" dedi.

Oyuncu Aslı Tandoğan depremzede çiftin nikah şahidi oldu: O kadar çok duyguyu bir arada yaşadım ki…

Aslı Tandoğan çadır kentte evlenen çiftin nikah şahidi olduğu anları da paylaştı.

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