Giriş Tarihi: 22.02.2025 09:47
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
09:54
Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu imajını değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi! "10 yıl gençleşmiş"
Yargı dizisinde canlandırdığı 'Neva' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu meslektaşı Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında hayatını birleştirdi. Mutlu evliliğiyle örnek gösterilen Gümülcinelioğlu, imajını değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncuya sosyal medya kullanıcılarından "10 yıl gençleşmiş" yorumları yapıldı.