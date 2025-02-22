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Haberler Galeri Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu imajını değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi! "10 yıl gençleşmiş"
Giriş Tarihi: 22.02.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 09:54

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu imajını değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi! "10 yıl gençleşmiş"

Yargı dizisinde canlandırdığı 'Neva' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Başak Gümülcinelioğlu meslektaşı Çağrı Çıtanak ile 2022 yılında hayatını birleştirdi. Mutlu evliliğiyle örnek gösterilen Gümülcinelioğlu, imajını değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncuya sosyal medya kullanıcılarından "10 yıl gençleşmiş" yorumları yapıldı.

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu imajını değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi! 10 yıl gençleşmiş

'Yargı' dizisinde 'Neva' karakterine hayat veren Başak Gümülcinelioğlu, yaklaşık iki yıldır aşk yaşadığı meslektaşı Çağrı Çıtanak ile 8 Ekim 2022 tarihinde nikâh masasına oturmuştu.

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu imajını değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi! 10 yıl gençleşmiş

Çağrı Çıtanak ile mutlu bir evlilik sürdüren Başak Gümülcinelioğlu güzelliğiyle de oldukça dikkat çekiyor.

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Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu imajını değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi! 10 yıl gençleşmiş

33 yaşındaki ünlü oyuncu sosyal medya hesabından paylaştığı karelerle de ilgi odağı oluyor.

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu imajını değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi! 10 yıl gençleşmiş

Son olarak Gümülcinelioğlu, imajını değiştirdi. Saçlarını kısacık kestiren ünlü oyuncuya sosyal medya kullanıcılarından "10 yıl gençleşmiş" yorumları yapıldı.

Oyuncu Başak Gümülcinelioğlu imajını değiştirdi! Saçlarını kısacık kestirdi! 10 yıl gençleşmiş

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