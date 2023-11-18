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Haberler Galeri Oyuncu Behzat Uygur'un oğulları da çok ünlü! Behzat Uygur'un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı!
Giriş Tarihi: 18.11.2023 14:20 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 14:24

Oyuncu Behzat Uygur'un oğulları da çok ünlü! Behzat Uygur'un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı geride bırakmıştı. Usta tiyatrocu Nejat Uygur'un kendi gibi tiyatro sanatçısı oğlu Behzat Uygur ile eşi Çiğdem Uygur çifti sosyal medyada da merak konusu olurken oğulları da ilgi odağı oldu. Behzat Uygur'un oğulları da en az kendisi kadar ünlü. Behzat Uygur'un babasının adını verdiği küçük oğlu Nejat Uygur yıldızı parlayan bir oyuncu iken kendi adını taşıyan büyük oğlu Behzat Uygur ise müzisyen. İşte ünlü tiyatrocu Behzat Uygur'un kendi gibi ünlü çocukları Behzat Uygur ve Nejat Uygur ve aynı zamanda sizin için derlediğimiz duyunca çok şaşıracağınız akraba olan ünlüler...

Oyuncu Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Behzat Uygur’un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı!

Armut dibine düştü! Kendisi de sanatçı bir aileden gelen Behzat Uygur'un oğulları da kendi gibi ünlü...

Oyuncu Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Behzat Uygur’un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı!

Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 1990 yılında nikah masasına oturmuştu. Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur'un mutlu evliliklerinden iki çocuğu bulunuyor.

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Oyuncu Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Behzat Uygur’un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı!

Mutlu evlilikleriyle sanat camiasının örnek çiftlerinden olan Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur evliliklerinde 33 yılı geride bıraktı.

Oyuncu Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Behzat Uygur’un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı!

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift, zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda bulunuyor.

Oyuncu Behzat Uygur’un oğulları da çok ünlü! Behzat Uygur’un bir oğlu oyuncu bir oğlu şarkıcı!

Behzat Uygur ile Çiğdem Uygur 33. evlilik yıl dönümlerini nostaljik kare ile kutlamıştı.

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