Oyuncu Bülent Çolak’tan şaşırtan ‘Geniş Aile’ itirafı: Ulvi üstüme yapıştı, kendimi işsiz bıraktım!

Rüya gibi bir çocukluk geçirdi… Oyunculuk bir aşk değildi onun için, ancak lise çağlarında sahnenin tozunu bir kez yutunca bir daha iflah olmadı. "Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı 'Ulvi' karakteri ile gönüllere taht kurdu. Fakat karakterin üstüne yapışmasından rahatsız olduğu için kendini uzun süre işsiz bıraktı, son dönemde de kısa süre önce vizyona giren "Hazine" filmiyle gündemde… Ünlü oyuncu Bülent Çolak, Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında bu haftaki konuğum oldu. Kariyer yolculuğundan özel hayatına, merak edilenlerini anlattı.