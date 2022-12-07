Oyuncu Bülent Çolak’tan şaşırtan ‘Geniş Aile’ itirafı: Ulvi üstüme yapıştı, kendimi işsiz bıraktım!

ULVİ'NİN ÜSTÜME YAPIŞMASI RAHATSIZ EDİYORDU

-Dizilerden projelerden bahsetmişken değinmeden geçemeyeceğim bir iş bir karakter var ki, o da Geniş Aile'deki Ulvi karakteri. O karakterle o kadar özdeşleştirdi ki seyirci sizi, hala çoğu insanın aklına Ulvi olarak geliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Yapıştı mı sizce karakter üzerinize?

İlk zamanlar biraz rahatsız ediyordu sonradan galiba alıştım. İş popüler olduğu zaman 3-4 sene boyunca rock yıldızı gibi geziyorsunuz eyvallah lakin hep aynı şarkıyı söylemek istemezsiniz ya, ben en azından istemem. Çünkü oyuncuyum ben, başka karakterler de canlandırmak istiyorum. Ama seyirci öyle seviyor, yapımcı da risk almak istemiyor. "Sen salak sempatik çocukları güzel oynuyorsun buradan yürümeye devam et" diyor. Ben de "sağ olun kalsın, ben bunun iyisini yaptım zaten" diyorum. Ulvi benzeri bana o kadar çok rol teklif edildi ki! Ben hepsini reddettim. Çünkü zaten biz onun orijinalini güzelini yaptık. Onun çakması gibi durunca ben ondan keyif alamıyorum.

-Bir de bir karaktere çok uzun yıllar hayat vermek de dezavantaj sanki…

Bence de öyle. 5 sezon oynardı "Geniş Aile" ama bıkardık. Hep aynı şarkıyı söyle söyle nereye kadar? Ama filmlerini yaptık işte 3 tane. Hatta fikrini ben ateşledim. Sokakta çünkü o nabzı tutan biziz ya, o reaksiyonu hala görüyorsun. Sosyal medyada filan hala mesajlar geliyor.