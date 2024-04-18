Giriş Tarihi: 18.04.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 18.04.2024
13:42
Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan kızları Zeynep ve oğulları Hazar ile aile pozları! Bakın kime benziyorlar...
Ünlü oyuncu Taner Ölmez ile oyuncu eşi Ece Çeşmioğlu, geçtiğimiz haftalarda ikinci bebeklerine kavuşmuştu. 2022 yılının mart ayında kızları Zeynep'i kucağına alan Ece Çeşmioğlu - Taner Ölmez çifti oğulları Hazar ile ikinci kez çocuk sevinci yaşadı. Anne-baba olmanın keyfini süren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez son olarak aile pozları ile kalpleri ısıttı. Minik Zeynep ile Hazar'ın sevimlilikleri "Maşallah" dedirtti. İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep ve oğulları Hazar ile aile pozları...