Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan kızları Zeynep ve oğulları Hazar ile aile pozları! Bakın kime benziyorlar...
Giriş Tarihi: 18.04.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 18.04.2024 13:42

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan kızları Zeynep ve oğulları Hazar ile aile pozları! Bakın kime benziyorlar...

Ünlü oyuncu Taner Ölmez ile oyuncu eşi Ece Çeşmioğlu, geçtiğimiz haftalarda ikinci bebeklerine kavuşmuştu. 2022 yılının mart ayında kızları Zeynep'i kucağına alan Ece Çeşmioğlu - Taner Ölmez çifti oğulları Hazar ile ikinci kez çocuk sevinci yaşadı. Anne-baba olmanın keyfini süren Ece Çeşmioğlu ile Taner Ölmez son olarak aile pozları ile kalpleri ısıttı. Minik Zeynep ile Hazar'ın sevimlilikleri "Maşallah" dedirtti. İşte Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu'nun kızları Zeynep ve oğulları Hazar ile aile pozları...

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan kızları Zeynep ve oğulları Hazar ile aile pozları! Bakın kime benziyorlar...

Mutlu beraberliklerini 2021 yılında evlilikle taçlandıran Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu, 2022 yılının mart ayında da ilk çocuklarına kavuşmuştu. Genç çiftin ikinci bebekleri ise geçtiğimiz ay dünyaya gelmişti.

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan kızları Zeynep ve oğulları Hazar ile aile pozları! Bakın kime benziyorlar...

Kızlarına Zeynep adını veren çift, ikinci çocukları olarak dünyaya gözlerini açan oğullarına ise Hazar adını koydu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan kızları Zeynep ve oğulları Hazar ile aile pozları! Bakın kime benziyorlar...

Sağlıkla dünyaya gelen Hazar bebek hakkında ilk açıklama babası Taner Ölmez'den gelmişti.

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan kızları Zeynep ve oğulları Hazar ile aile pozları! Bakın kime benziyorlar...

"Ece'nin de, bebeğin de sağlığı gayet iyi. Beklediğimiz zamanda geldi, sezaryen oldu. Boyu 51 cm, kilosu 3350 gram. Kızımız da birazdan gelecek ve kardeşiyle tanışacak" demişti.

Oyuncu çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu’ndan kızları Zeynep ve oğulları Hazar ile aile pozları! Bakın kime benziyorlar...

Çocuğunun adı hakkında da konuşan Taner Ölmez, "Anneye de babaya da benzetenler oldu. Kızımın adını ben koymuştum. Oğlumuzun adını da Ece koydu" açıklamasında bulunmuştu.

SON DAKİKA