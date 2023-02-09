Giriş Tarihi: 09.02.2023 10:30
Güncelleme Tarihi: 09.02.2023
10:36
Oyuncu Doğa Rutkay enkaz karesindeki o detayla her şeyi özetledi: İçimiz dışımız bir kara delik...
Türkiye deprem felaketinde kaybettiği canlara ağlıyor. 6 Şubat günü saat sabaha karşı 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem ile asrın felaketini yaşayan ülkemiz enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla çalışıyor. Depremin üstünden saatlar geçerken göçük altından gelen kurtuluş haberleri de umutları tazeliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü isimlerden biri de Doğa Rutkay oldu. Doğa Rutkay'ın bir evin enkazından paylaştığı çarpıcı kare yürek burktu. Dünyanın en büyük 3. depremi olarak adlandırılan felaket sonrası Doğa Rutkay'ın karesi her şeyi özetler gibiydi...