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Haberler Galeri Oyuncu Doğa Rutkay enkaz karesindeki o detayla her şeyi özetledi: İçimiz dışımız bir kara delik...
Giriş Tarihi: 09.02.2023 10:30 Güncelleme Tarihi: 09.02.2023 10:36

Oyuncu Doğa Rutkay enkaz karesindeki o detayla her şeyi özetledi: İçimiz dışımız bir kara delik...

Türkiye deprem felaketinde kaybettiği canlara ağlıyor. 6 Şubat günü saat sabaha karşı 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem ile asrın felaketini yaşayan ülkemiz enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla çalışıyor. Depremin üstünden saatlar geçerken göçük altından gelen kurtuluş haberleri de umutları tazeliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü isimlerden biri de Doğa Rutkay oldu. Doğa Rutkay'ın bir evin enkazından paylaştığı çarpıcı kare yürek burktu. Dünyanın en büyük 3. depremi olarak adlandırılan felaket sonrası Doğa Rutkay'ın karesi her şeyi özetler gibiydi...

Oyuncu Doğa Rutkay enkaz karesindeki o detayla her şeyi özetledi: İçimiz dışımız bir kara delik...

Türkiye'yi yasa boğan asrın felaket sonrası oyuncu Doğa Rutkay'ın paylaştığı enkaz karesi yürekleri sızlattı. Türkiye deprem felaketinde kaybettiği canlara ağlarken bir yandan da umutlu bekleyiş devam ediyor.

Oyuncu Doğa Rutkay enkaz karesindeki o detayla her şeyi özetledi: İçimiz dışımız bir kara delik...

6 Şubat günü saat sabaha karşı 4.17'de 7.7 büyüklüğünde deprem ile asrın felaketini yaşayan ülkemiz enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için canla başla çalışıyor. Depremin üstünden saatlar geçerken göçük altından gelen kurtuluş haberleri de umutları tazeliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük deprem sonrası Instagram hesabından paylaşım yapan ünlü isimlerden biri de Doğa Rutkay oldu. Doğa Rutkay'ın bir evin enkazından paylaştığı çarpıcı kare yürek burktu.

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Oyuncu Doğa Rutkay enkaz karesindeki o detayla her şeyi özetledi: İçimiz dışımız bir kara delik...

Ünlü oyuncu, Instagram hesabından şu mesajı yayınladı:

"Silinmeyecek yara"

"Canım ülkem, canım memleketim, canım vatandaşım. İzi asla silinmeyecek bu yaranın sahibi ülkem. Binlerce, on binlerce akın akın yardıma koşan gene memleketimizin güzel insanları. Hepimiz göçük altındayız, çıkabilmek ne mümkün. Akın akın akan gözyaşları ve yurdunu, yuvasını düşünmeksizin; uykusuz, aç, üşüyerek elini taşın altına koyan on binlerce insan. Kurtarma ekipleri, sağlıkçılar, madenciler, askerimiz. Allah hepinizden razı olsun. Bu felaketin yaraları dilerim sarılsın. Bu felaketin sahipleri dilerim cezasını çeksin. Bu felaketin birleştirici gücü dilerim yaraları sarsın. İçimiz dışımız bir kara delik. Göçükten çıkan her beden sevinç, yaşamaya sebep. Hepimiz göçük altındayız, hepimiz bitik. Saat 04.20 geçiyor. Hayat bitiyor."

Oyuncu Doğa Rutkay enkaz karesindeki o detayla her şeyi özetledi: İçimiz dışımız bir kara delik...

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran 7,7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem Hatay, Adana, Gaziantep, Malatya, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Osmaniye'de büyük yıkımlara neden oldu.

Oyuncu Doğa Rutkay enkaz karesindeki o detayla her şeyi özetledi: İçimiz dışımız bir kara delik...

Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarını gidermek ve yardımcı olabilmek için adeta tüm Türkiye seferber oldu. Ünlü isimlerden ve yakınlarından da üzen haberler geldi.

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