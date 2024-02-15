Giriş Tarihi: 15.02.2024 07:16
Güncelleme Tarihi: 15.02.2024
07:19
Oyuncu Erkan Can'ı dolandırana çifte ceza! Mağduru olduğu olayın filminde başrol oldu...
Ünlü oyuncu Erkan Can'ın, biriken kart aidatı ve promosyonlarının hesabına aktarılacağı vaadiyle dolandırılmasına ilişkin davada mahkeme kararını verdi. Sanığın usta oyuncuya 99 bin lira ödeyerek zararını giderdiğini ve bu nedenle etkin pişmanlıktan yararlandığını belirtti. Ancak bu durum ceza almasını etkilemedi. Mahkeme dolandırıcının, 1 yıl 8 ay hapis ve 82 bin 500 lira adli para cezasına hükmetti. Öte yandan Erkan Can'ın kurbanı olduğu telefon dolandırıcılığı, bir filme konu oldu. 'Meşru Gayrimeşru' ismiyle beyazperdeye taşınan filmin başrolünde de Erkan Can oynadı.