Oyuncu Fırat Tanış da maço çıktı: Hamile sevgilisine şiddet uyguladı

Oyuncu Fırat Tanış, 2014'te nikah masasına oturduğu Kübra Tanış ile 2022'de tek celsede boşanmıştı. Sekiz yıllık evliliklerini beş dakikada sonlandıran çiftten Tanış, iki ay sonra piyanist İklim Tamkan ile objektiflere yansımıştı. Tanış, ağustos ayında da Tamkan ile aşkını ilan etmişti. Gerçi, ikilinin aşkının Tanış boşanmadan aylar önce başladığı söyleniyor ama... Neyse bunlar çoğunuzun bildiği şeyler. Bilmediğiniz şey ise, Fırat Tanış ile İlkim Tamkan'ın ayrıldığı. 2.5 yıldır devam ettiği iddia edilen aşk sona erdi. Asıl bomba ise ayrılık nedeni! İddialara göre aşkı, Tanış'ın, Tamkan'a psikolojik şiddet uygulaması bitirmiş. Yaklaşık 4-5 ay önce Tamkan, Tanış'ta hamile olduğunu söylemiş. Zaten ne olduysa ondan sonra olmuş. Tanış, Tamkan'a kötü davranmaya, psikolojik şiddet uygulamaya başlamış. Tamkan dayanamamış ve bebeğini aldırıp ilişkiyi bitirmiş. Sanatçı camiasının erkeklerinin kadınlara şiddeti bitmedi gitti, artık yeter...