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Haberler Galeri Oyuncu Fırat Tanış da maço çıktı: Hamile sevgilisine şiddet uyguladı
Giriş Tarihi: 25.12.2023 07:15 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 07:16

Oyuncu Fırat Tanış da maço çıktı: Hamile sevgilisine şiddet uyguladı

Oyuncu Fırat Tanış, iki buçuk yıldır piyanist İklim Tamkan ile birlikteydi. Geçtiğimiz günlerde ikili ayrıldı. İddialara göre aşkı, Fırat Tanış'ın, İklim Tamkan'a psikolojik şiddet uygulaması bitirdi.

BÜLENT CANKURT
Oyuncu Fırat Tanış da maço çıktı: Hamile sevgilisine şiddet uyguladı

Oyuncu Fırat Tanış, 2014'te nikah masasına oturduğu Kübra Tanış ile 2022'de tek celsede boşanmıştı.

Oyuncu Fırat Tanış da maço çıktı: Hamile sevgilisine şiddet uyguladı

Sekiz yıllık evliliklerini beş dakikada sonlandıran çiftten Tanış, iki ay sonra piyanist İklim Tamkan ile objektiflere yansımıştı.

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Oyuncu Fırat Tanış da maço çıktı: Hamile sevgilisine şiddet uyguladı

Tanış, ağustos ayında da Tamkan ile aşkını ilan etmişti. Gerçi, ikilinin aşkının Tanış boşanmadan aylar önce başladığı söyleniyor ama...

Oyuncu Fırat Tanış da maço çıktı: Hamile sevgilisine şiddet uyguladı

Neyse bunlar çoğunuzun bildiği şeyler. Bilmediğiniz şey ise, Fırat Tanış ile İlkim Tamkan'ın ayrıldığı.

Oyuncu Fırat Tanış da maço çıktı: Hamile sevgilisine şiddet uyguladı

2.5 yıldır devam ettiği iddia edilen aşk sona erdi. Asıl bomba ise ayrılık nedeni! İddialara göre aşkı, Tanış'ın, Tamkan'a psikolojik şiddet uygulaması bitirmiş.

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