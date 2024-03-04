Oyuncu Hakan Ural’dan samimi açıklamalar! “Bu ülkeye bir ömürlük hizmet etti Erdoğan’ın hakkı ödenmez”

ERDOĞAN'IN HAKKI ÖDENMEZ



Size sürekli etiket yapıştırmaya çalışan bir kesim de var...

Bu bir zihniyet meselesi. Bir insana neden bir insan etiket yapıştırmaya çalışsın? Bu zaten çok hastaca, anormal bir durum ve kötülük. Mesela normal hiçbir insan bunu düşünmez bile. Burada sosyal mecrada bunu yapmaya çalışanlar sırf siyasi düşüncem nedeni ile, onlar gibi düşünmediğim için, söylediklerime bir lafları da olmadığından, işi basitleştirip sulandırıp küçümseme, aşağılama, hakaret etmeyi yöntem olarak benimsemiş ve bundan beslenir hale gelmişler. Kendi adlarına yazık. Bu arada bu sistemde sırf bunlar yapılsın diye trollük diye bir meslek icat edildiğini de unutmayalım. Ayrıca sadece muhalif görüşlü arkadaşlar tarafından sözel küçümsemeye, saldırıya uğramam da aslında konunun gerçeğinin neyin hazımsızlığı olduğunu ortaya koyuyor. Canları sağ olsun, ben hiç kimseyi siyasi görüşü, tuttuğu takım, mezhebi gibi herhangi bir farklılığından dolayı düşman olarak görmüyorum, küçümsemiyorum. Allah herkesin çarşısına göre pazar versin.