Giriş Tarihi: 04.03.2024 06:42
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
06:54
Oyuncu Hakan Ural’dan samimi açıklamalar! “Bu ülkeye bir ömürlük hizmet etti Erdoğan’ın hakkı ödenmez”
Oyuncu Hakan Ural, GÜNAYDIN'a konuştu: "Hem bir siyasetçi, hem de bir insan olarak Sayın Erdoğan'ı çok sever, sayarım. Hani derler ya 'Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır' diye, Erdoğan için de durum böyle… Bu ülke için çok emekleri geçti, hizmetleri oldu, Allah razı olsun. Ülkemiz ve milletimiz için yaptıklarından dolayı, onu hep destekledim, destekliyorum. Ben yapım gereği kerhen konuşan yaşayan bir insan değilim. Neysem oyum, samimi, açık. Gizli ajandam, hesabım yok!"