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Giriş Tarihi: 18.04.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 15:22

Oyuncu Harun Can'a sokak ortasında saldırı! Şikayetçi oldu...

Spiderman'i seslendiren oyuncu Harun Can, köpeğini gezdirirken tanımadığı bir şahıs tarafından darp edildiğini iddiası ile ilgili açıklamada bulundu. Harun Can olayın nasıl yaşandığını anlattı...

Deniz YUSUFOĞLU
Oyuncu Harun Can’a sokak ortasında saldırı! Şikayetçi oldu...

Seslendirdiği Spiderman ve Deadpool karakterleriyle ve oyunculuğuyla tanınan Harun Can, 20 Mart günü akşam saatlerinde köpeğiyle birlikte Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı.

Oyuncu Harun Can’a sokak ortasında saldırı! Şikayetçi oldu...

Kulağında kulaklıkla köpeğini gezdiren Can, bir erkeğin kendisini takip ettiğini fark etti. Tanımadığı şahıs tarafından saldırıya uğradı. Harun Can olayla ilgili açıklamada bulundu.

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Oyuncu Harun Can’a sokak ortasında saldırı! Şikayetçi oldu...

"ARKAMDAN SALDIRDI"

Oyuncu Harun Can, olayın nasıl yaşandığını Twitter hesabından paylaştı:

Zorunlu açıklama: 1 ay önce gerçekleşmiş bir olay nasıl oluyorsa bugün haber oluyor. Haber genel olarak doğru ama bazı yerlerde konunun abartıldığını görüyorum. Açıkçası konunun bugün haber olmasını şaşkınlıkla karşıladım.

Basitçe mevzu şu: Köpeğimi gezdirirken evimin sokağında bir şahıs takip etmeye ve arkamdan bir şeyler söylemeye başladı. Tanıyanlar bilir sürekli kulaklıkla yürüyorum. Kulaklığı indirip "ne oldu?" diye sorduğumda "Köpeği seveceğiz" vs. diye kaba bir dille konuştu.

Oyuncu Harun Can’a sokak ortasında saldırı! Şikayetçi oldu...

"EMNİYETE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Köpeğe doğru hamle yapınca "Köpek hoşlanmıyor." dedim, tersleşti. Halinden kafasının yerinde olmadığı da belliydi. "Ben burada oturuyorum. Sıkıntı çıkmasın. Haydi sen işine bak." dediğimde saldırgan tavrında gerileme görünce arkamı dönüp yürümeye devam ettim.

Oyuncu Harun Can’a sokak ortasında saldırı! Şikayetçi oldu...

Birkaç adım sonra arkamdan saldırdı. Kıyafetimden tutup yere indirmeye çalıştı. İndiremedi. Vurmaya çalıştı, vurdurmadım. Sonrasında olay kontrol altına alındı zaten. Şahıs kaçtı. Ben de emniyete gidip şikayetçi oldum.

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