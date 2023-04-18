Oyuncu Harun Can’a sokak ortasında saldırı! Şikayetçi oldu...

"ARKAMDAN SALDIRDI"



Oyuncu Harun Can, olayın nasıl yaşandığını Twitter hesabından paylaştı:

Zorunlu açıklama: 1 ay önce gerçekleşmiş bir olay nasıl oluyorsa bugün haber oluyor. Haber genel olarak doğru ama bazı yerlerde konunun abartıldığını görüyorum. Açıkçası konunun bugün haber olmasını şaşkınlıkla karşıladım.



Basitçe mevzu şu: Köpeğimi gezdirirken evimin sokağında bir şahıs takip etmeye ve arkamdan bir şeyler söylemeye başladı. Tanıyanlar bilir sürekli kulaklıkla yürüyorum. Kulaklığı indirip "ne oldu?" diye sorduğumda "Köpeği seveceğiz" vs. diye kaba bir dille konuştu.