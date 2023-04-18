Oyuncu Harun Can’a sokak ortasında saldırı! Şikayetçi oldu...

Seslendirdiği Spiderman ve Deadpool karakterleriyle ve oyunculuğuyla tanınan Harun Can, 20 Mart günü akşam saatlerinde köpeğiyle birlikte Beşiktaş'ta yürüyüşe çıktı. Kulağında kulaklıkla köpeğini gezdiren Can, bir erkeğin kendisini takip ettiğini fark etti. Tanımadığı şahıs tarafından saldırıya uğradı. Harun Can olayla ilgili açıklamada bulundu. 'ARKAMDAN SALDIRDI' 'EMNİYETE GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDUM' Birkaç adım sonra arkamdan saldırdı. Kıyafetimden tutup yere indirmeye çalıştı. İndiremedi. Vurmaya çalıştı, vurdurmadım. Sonrasında olay kontrol altına alındı zaten. Şahıs kaçtı. Ben de emniyete gidip şikayetçi oldum. Sürekli sosyal medyada görünen insanlarız. Ben vuruş bile almadım. Cevap da vermedim. Hakkımı yargı yoluyla aradım. Böyle olaylarda genel tavrım budur. Küfür etmem. Saldırıda bulunmam. Kendimi korumayı da bilirim. Merak eden herkesin bilgisine… Hepinize çok teşekkür ederim