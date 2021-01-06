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Haberler Galeri Oyuncu Melis Birkan 8 yaş küçük sevgilisi ile aşka geldi! Melis Birkan oyuncu sevgilisi Aras Aydın ile ilk kez fotoğraf paylaştı

Oyuncu 8 yaş küçük sevgilisi ile aşka geldi! Melis Birkan oyuncu sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı

39 yaşındaki güzel oyuncu uzun süredir birlikte olduğu yakışıklı oyuncu 'ın doğum gününde kural bozdu. Bir yıldan fazladır aşk yaşayan 'ın sosyal medyada ilgi odağı oldu. Melis Birkan kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi oyuncu Aras Aydın'ın doğum gününde ilk kez birlikte paylaşımda bulundu. Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittikleri de görülen Aras Aydın'ı yanağından öptüğü pozlara beğeni yağdı. İşte Melis Birkan ile sevgilisi Aras Aydın'ın aşk pozları...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 08:52 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 08:53
Oyuncu Melis Birkan 8 yaş küçük sevgilisi ile aşka geldi! Melis Birkan oyuncu sevgilisi Aras Aydın ile ilk kez fotoğraf paylaştı

39 yaşındaki güzel oyuncu uzun süredir birlikte olduğu yakışıklı oyuncu 'ın doğum gününde kural bozdu. Bir yıldan fazladır aşk yaşayan 'ın sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Oyuncu Melis Birkan 8 yaş küçük sevgilisi ile aşka geldi! Melis Birkan oyuncu sevgilisi Aras Aydın ile ilk kez fotoğraf paylaştı

kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi oyuncu 'ın doğum gününde ilk kez birlikte paylaşımda bulundu.

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Oyuncu Melis Birkan 8 yaş küçük sevgilisi ile aşka geldi! Melis Birkan oyuncu sevgilisi Aras Aydın ile ilk kez fotoğraf paylaştı

Güzel oyuncu, Aydın'ın doğum gününü daha önce çekilen karelerle kutladı.

Oyuncu Melis Birkan 8 yaş küçük sevgilisi ile aşka geldi! Melis Birkan oyuncu sevgilisi Aras Aydın ile ilk kez fotoğraf paylaştı

İşte ile sevgilisi 'ın ...

Oyuncu Melis Birkan 8 yaş küçük sevgilisi ile aşka geldi! Melis Birkan oyuncu sevgilisi Aras Aydın ile ilk kez fotoğraf paylaştı

"Elleri, gözleri, saçları saçlarıma karışan sevgilim hep sen ol... Zor olan her şey seninle kolay oldu.

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