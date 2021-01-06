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Oyuncu Melis Birkan 8 yaş küçük sevgilisi ile aşka geldi! Melis Birkan oyuncu sevgilisi Aras Aydın ile ilk kez fotoğraf paylaştı
39 yaşındaki güzel oyuncu Melis Birkan uzun süredir birlikte olduğu yakışıklı oyuncu Aras Aydın'ın doğum gününde kural bozdu. Bir yıldan fazladır aşk yaşayan Melis Birkan ile Aras Aydın'ın aşk pozları sosyal medyada ilgi odağı oldu. Melis Birkan kendisinden 8 yaş küçük sevgilisi oyuncu Aras Aydın'ın doğum gününde ilk kez birlikte paylaşımda bulundu. Rusya'nın başkenti Moskova'ya gittikleri de görülen Melis Birkan'ın sevgilisi Aras Aydın'ı yanağından öptüğü pozlara beğeni yağdı. İşte Melis Birkan ile sevgilisi Aras Aydın'ın aşk pozları...
Giriş Tarihi: 06.01.2021
08:52
Güncelleme Tarihi: 06.01.2021
08:53
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