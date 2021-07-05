Giriş Tarihi: 05.07.2021 09:39Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 09:47
Oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı! Sosyal medyada Melisa Döngel'e destek yağdı...
Son dönemde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Melisa Döngel, yaptığı itirafla bir anda magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Antalya Finike İlçesi'nde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada bir çok delile rağmen faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkmasını tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken, ünlü isimler de yaşadıklarını bir bir itiraf etmişti. Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'nın ardından Melisa Döngel de babası tarafından istismara uğradığını açıkladı. Yaşanan bu olayı atlatabilmek için psikolojik tedavi gören, şimdi de kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik olan 21 yaşındaki oyuncuya, sanat dünyasından destek yağdı.