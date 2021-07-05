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Haberler Galeri Oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı! Sosyal medyada Melisa Döngel'e destek yağdı...
Giriş Tarihi: 05.07.2021 09:39 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 09:47

Oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı! Sosyal medyada Melisa Döngel'e destek yağdı...

Son dönemde başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Melisa Döngel, yaptığı itirafla bir anda magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Antalya Finike İlçesi'nde kız çocuğu G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G.'nin (10) cinsel istismara uğramasına ilişkin davada bir çok delile rağmen faillerin tutuksuz yargılandığının ortaya çıkmasını tüm Türkiye'yi ayağa kaldırırken, ünlü isimler de yaşadıklarını bir bir itiraf etmişti. Hafsanur Sancaktutan ve Seray Kaya'nın ardından Melisa Döngel de babası tarafından istismara uğradığını açıkladı. Yaşanan bu olayı atlatabilmek için psikolojik tedavi gören, şimdi de kardeşinin velayeti için cezaevindeki babasıyla mahkemelik olan 21 yaşındaki oyuncuya, sanat dünyasından destek yağdı.

Oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı! Sosyal medyada Melisa Döngel'e destek yağdı...

Antalya'da iki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan anne ve üvey babanın adli kontrolle serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler sosyal medyada Elmalı davası etiketiyle büyük tepki gösterdi. Oyuncu Hafsanur Sancaktutan dedesi tarafından, Seray Kaya ise arkadaşının babası tarafından istismara uğradığını itiraf edip sessiz kalınmaması gerektiğini söyledi. İki oyuncunun ardından yeni bir bilgi de Melisa Döngel cephesinden geldi.

Oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı! Sosyal medyada Melisa Döngel'e destek yağdı...

Hürriyet'in haberine göre, Bizim Hikâye, Sen Çal Kapımı gibi sevilen dizilerde oynayan, şimdilerde Aşk Mantık İntikam dizisiyle ekrana gelen Melisa Döngel'in öz babası tarafından cinsel istismara uğradığı ortaya çıktı.

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Oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı! Sosyal medyada Melisa Döngel'e destek yağdı...

Birkaç yıl önce babası tarafından istismar edilen Döngel, yaşadığı travmayı atlatabilmek için uzun süre psikolojik tedavi gördü. Babası ise tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı! Sosyal medyada Melisa Döngel'e destek yağdı...

Çocukluk hayalinin psikoloji okumak olan Döngel, bu olayın ardından kendi ayaklarının üzerinde durup hayata atılmak için oyunculuk sektörüne giriş yaptı.

Oyuncu Melisa Döngel'in babası tarafından istismara uğradığı ortaya çıktı! Sosyal medyada Melisa Döngel'e destek yağdı...

Birkaç yıl önce yaşanan olayın izlerini silmeye çalışan Melisa Döngel'in şu sıralar cezaevinde yatan babasının kendisine açtığı dava ile başı dertte. Oyuncu, kendi yaşadıklarını yaşamaması için 17 yaşındaki kız kardeşinin velayetini almak istedi.

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