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Haberler Galeri Oyuncu Murat Aygen'den dikkat çeken açıklamalar: Aşkın ömrü diye bir şey yok, aşk bitmez!
Giriş Tarihi: 19.07.2024 11:45 Güncelleme Tarihi: 19.07.2024 11:53

Oyuncu Murat Aygen'den dikkat çeken açıklamalar: Aşkın ömrü diye bir şey yok, aşk bitmez!

Güzel bir kariyer, mutlu bir aile tablosu... Dışarıdan hayatı dört dörtlük görünüyor, kendisi de bunu teyit ediyor "Evet, Superman'im ben. İyiyim yani" sözleriyle. 14 yıllık evliliğin sırrı nedir diye de merak ediyor insan, "Samimi olmak. Hiçbir şey saklamamak ve çok büyük bir sevgi" sözleriyle özetliyor. Kariyerindeki her projeyi kabul etmesinin ise bir sebebi var! Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum Murat Aygen oldu. O sebepleri, hayatını ve bilinmeyenlerini anlattı.

YASEMİN DÖNGEL
Oyuncu Murat Aygen’den dikkat çeken açıklamalar: Aşkın ömrü diye bir şey yok, aşk bitmez!

"Medcezir", "Bodrum Masalı", "Mucize Doktor", "Yasak Elma" ve niceleri... Rol aldığı her proje ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran oyuncu Murat Aygen, Sabah Günaydın TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. 10-15 sene hiç dizi izlemedikten sonra "Kuzey Güney" projesine denk gelip çok beğenmesiyle dizinin kariyerine nasıl yön verdiğini anlattı. Bu iş adeta dönüm noktası oldu, kült olacak projeler peş peşe geldi. Sohbet kariyer ile kalmadı; estetikli sanatçılardan 50'li yaşlarına, aşka dair düşüncelerinden kızıyla iletişimine pek çok konuda konuştu, itirafları şaşkınlık yarattı. İşte Murat Aygen röportajının tüm detayları...

Oyuncu Murat Aygen’den dikkat çeken açıklamalar: Aşkın ömrü diye bir şey yok, aşk bitmez!

-Nasılsınız, nasıl gidiyor hayat?

Normal, güzel. Şahsi hayatım, özel hayatım çok iyi gidiyor. Ben daha kabuğuma kapalı yaşayan bir insan olduğum için iyi yani benim için hayat.

-Setler bitti, nasıl geçiyor yaz dönemi?

Ben özellikle sezon bitince inzivaya çekilirim 1 ay falan. Salda'da yaşıyoruz, orada bir evimiz var. Bir cennetten geldim az önce. Dinleniyorum, önümüzdeki sezonun projeleriyle ilgili bir şeyleri kurcalıyorum okuyorum. Kendi çekeceğim işler var onların hazırlığını yapıyorum.

ALNIMDAN ŞAK DİYE ÖPTÜ, O BENİM SAHNE MÜHRÜMDÜR

-Sizi tanıyarak başlamak istiyorum. Biyolojiden oyunculuğa geçen bir kariyer… Neden?

Ben hep sahneye çıktım çocukluğumdan beri. İlkokulda okuma bayramları vardı ya, o zaman hem şarkı söyleyen hem tiyatro gösterisinde oynayan hem bir şeyler çalan bir aktivitenin içindeydim. Daha sonra bizim okuldaki çocuklardan birinin annesi, "Seni ilerde ekranlarda çok göreceğimize eminim" dedi. Alnımdan şak diye öptü. O benim hayatımın sahneyle ilgili mührüdür yani burada durur hala. Kadının ismini bilmiyorum, kimin annesi hatırlamıyorum ama o duygu bende burada durur. O yüzden kıymetlidir. O zamandan beri de hep sahneye çıktım. Reklamlarda oynadım, korolar, babam annem müzisyen zaten. Dolayısıyla hayatım sanatla ilgili hep sürdü bir şekilde. Ama fen bilimlerine ve matematiğe de çok meraklıyım. Üniversiteye giriş zamanı geldiğinde de biyoloji çok ilgimi çeken bir alan olduğu için hem biyolojiye hem fotoğrafa beraber girdim İstanbul Üniversitesi'ne. Onların bitme sürecinde konservatuvar sınavları açıldı. Konservatuvarda da modern dans ve müzikal bölümlerine beraber girdim. Sonra reklam tasarımı okudum. Opera mastırı yaptım falan böyle bir süreç. Dolayısıyla sadece biyoloji değil. Ben meraklı bir insanım o yüzden her alanda bir şey yapacağım zaman o konunun profesyonelleriyle görüşür, katılır bakar okurum.

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Oyuncu Murat Aygen’den dikkat çeken açıklamalar: Aşkın ömrü diye bir şey yok, aşk bitmez!

1,5 YAŞINDA MÜZİSYENLERİ AYIRT ETTİ, 4 YAŞINDA BESTE YAPTI

-Daha sonra değinecektim ama yeri gelmişken sorayım, kızınız da sizin gibi öğrenmeye epey açık bir çocuk bildiğim kadarıyla. "Dört yaşından beri beste yapıyor. Bir sürü bestesi var" var demişsiniz. Nasıl keşfettiniz?

Bizim Bodrum'daki evde sonbahar fırtınalarından birini yaşıyoruz. O sırada da evde senfonik müzik hep dinlenir. O sırada bir fırtınayı çekiyorum kameraları koymuşum, "A Vivaldi" dedi, bu arada Vivaldi'nin dört mevsiminin yazı çalıyordu. 1,5 yaşındaydı müzisyenleri ayırt etmeye başladığında. Nil çok erken yürüdü ve konuşmaya başladı. Ve müzikle alakalı hep söz ve melodi uydurma yaptık biz, bunları çalışırken sabit beste gibi bestelerini 4 yaşında söylemeye başladı. Bir senedir de çok iyi bir eğitimciden klasik müzik eğitimi alıyor üniversite düzeyinde. 8 yaşında şu anda, bu sene uluslararası bir festivalin açılışını yaptı kendi bestesiyle ve en genç Türk bestecisi olarak kayıtlara da geçmiş oldu. Böyle bir çocuk yani.

10-15 SENE HİÇ DİZİ SEYRETMEDİM

-Sanatın bu kadar içinde bulunmuşken televizyona geçişiniz, sektöre atılımınız nasıl oldu?

Reklamlarda çok oynuyordum, o kadar çok reklamda oynuyordum ki diziler tek tük oluyordu kanal sayısı azdı. Reklam sektörünün içindeydim, yazıyordum çekiyordum falan. Dizilerden 2013 yılına kadar uzak kaldım. Şirketlerim var, ajans vs. Organizasyon şirketim var, başka başka işlerim de var işte taş işleriyle falan uğraşıyorum. Mobilize olmaya karar verdim, 2010 yılıydı. Nihan ile evlendik, çocuk yapacağım zaman da ne kadar az şeyle uğraşırsam çocukla o kadar çok ilgilenebilirim duygusuyla onları tasfiye etmeye ya da bir noktaya toplamaya başladım.

Oyuncu Murat Aygen’den dikkat çeken açıklamalar: Aşkın ömrü diye bir şey yok, aşk bitmez!

MEDCEZİR'İN BİR FENOMEN OLACAĞINI BİLİYORDUM

Türkiye'de neredeyse hiç dizi seyretmedim ben ondan sonra bir 10-15 sene. Kuzey Güney oynuyordu, ilk sezonuna baktım. Televizyon seyretmeyi çok sevmem, baktım çok güzel akan bir şey var. Dedim ki, "Ben bu sektöre dönebilirim. Bunu yazan çeken bir firmayla başlayabilirsek bakarız." Ertesi sezon da dizi devam etti, ben de piyasa araştırması yaptım. Bir menajer buldum, "Hadi bakalım bizi bir yerlere angaja et." dedim. Bir kanal çok istemiş beni o tarihlerde fakat ben özellikle Medcezir'i tercih ettim. Çünkü Kuzey Güney'i yapan Ay Yapım yapıyordu, Ece (Yörenç) ve Melek (Gençoğlu) yazıyordu onun gibi, insan daha belasını ister yani. Ki diğer işin üçte biri fiyat verdiler oradan, "Benim parayla işim yok, burayla anlaş" dedim menajerime. Medcezir'in bir fenomen olacağını biliyordum. Sonra oradan Melek Gençoğlu ayrıldı, biz Ece'yle devam ettik. Sonra Bodrum Masalı'ndan teklif geldi. Bodrum Masalı'nın yönetmeni de Kuzey Güney'in ikinci sezon yönetmeni olan Mehmet Ada Öztekin'di. Sonra Ay Yapım'dan Şahin Tepesi geldi bana. Medcezir'den ayrılan Melek onu yazıyordu. İlk sezonu çeken Hilal Saral da Şahin Tepesi'ni çekiyordu. Dedim tamam böyle bir çember var, onu tamamlamak için de Şahin Tepesi'ni kabul ettim. O dönem attığım tweet hala duruyor mudur bilmiyorum, "Bunu yazan, çeken, yapan insanlarla çalışmak istiyorum" dedim, hepsiyle çalıştım sektörde. Süper şanslı bir insanım.

-Evet, baktığımız zaman çok güzel işlerde boy gösterdiniz; Medcezir, Bodrum Masalı, Mucize Doktor, Yasak Elma ve niceleri. "Şunun yeri başkaydı" dediğiniz bir iş var mı?

Hepsi birbirine sıçrattığı için beni, hepsinin yeri ayrı. Benim başlangıç kabul ettiğim iş Medcezir. O beni bir noktaya taşıdı ama insanlar benim Bodrum Masalı'nda nasıl bir derinliğim olduğunu fark ettiler. Çünkü hep şey deniyordu, "Adamdan nefret ediyoruz ama yaptığı şeyi yapmak istiyoruz." Çok sevilen kötü adamlardan biri oldum. Arada kısa diziler oldu tabii, Şahin Tepesi ve Maral gibi. Onların da kısa süreceğini ben yapımcıya da yönetmene de ben söylemiştim. Çok sinir bozucu bir insanımdır yani toplantılarda (gülüyor). Sonra İstanbullu Gelin geldiğinde dönemde başka bir işten çok parlak bir teklif gelmişti. Fakat İstanbullu Gelin büyülü bir iştir, o büyülü iş de yönetmeni sayesindedir temel olarak. Yönetmen bir dünya yarattığı zaman işte Zeynep Günay, televizyona böyle gözün takılıyor. Kamera hareketlerine, renklere, oyunculuk şekline vs.

MANİPÜLATİF BİR OYUNCUYUM, KARŞI TARAFI PROVOKE EDERİM

-İçine çekiyor sanki…

Evet. İstanbullu Gelin öyle bir işti. Bana dediler "Oynar mısın Özcan Deniz ile?" falan, dedim "Ne alakası var Özcan Deniz ile?" bunu sordular bana. Benimle ilgili böyle bir efekt oluştu piyasada; dizinin ismini beğenmem, karakterin ismini beğenmem, bir sayfa okurum orada bir tuhaflık vardır falan "Ben bu karakteri oynamam" der kapatırım yani. Bazen karakterin ismini değiştirmişlerdir. Yönetmen veya senarist öyle bir dünya kuruyor, ben o kurulan dünyanın içinde kendimi görmüyorum. O yüzden nokta atışı oldu hepsi. Bir gün yine Ayvalık'ta mıydık hiç hatırlamıyorum bile telefon geldi, "Nasıl bir karakter?" dedim, "Avukat, hem şarkıcı, avukatlığı keyfe keder yapıyor, aslında sahneye çıkıyor. Bir kaza geçirmiş, sevgilisi ölmüş" falan "A ne güzel tip" dedim. "Şarkı da söyleyecek miyiz?" diye sordum, "Söyleyeceğiz" dediler. "Tamam anlaşın" dedim anlaştılar. Öyle başladı mesela. Onun da yeri o yüzden ayrı, güzel bir tecrübeydi benim için. Arkasından Mucize Doktor geldi. Bence bana gelen rol iyi değildi önce, "Ben kendimi burada göremiyorum ama dizi fenomen dizi çok da güzel olur" dedim. "Beni niye çağırdınız buraya?" dedim, ben genelde sorarım onu. Hani ne için Murat Aygen'i oraya çağırıyorsunuz?

Mesela İstanbullu Gelin'de özellikle Zeynep Günay beni çok etkilemişti toplantıda. Ben çok manipülatif bir oyuncuyumdur, karşı tarafı provoke ederim oyuncuyu. "Senin Bodrum Masalı'nda bir sahne vardı. Cebinden bir ilaç paketi çıkartıp omzuna koyduğun bir an vardı, benim ondan sonra gözüm takıldı sana. Bu sefer ne yapacak diye" dedi. O beni çok etkiletmişti. Ben öyle bir yönetmenle tabii ki çalışmak isterim ve çalıştım. Aynı şekilde Mucize Doktor'un toplantısına gittim, "Bana gönderdiğiniz bu adam cibilliyetsiz bir adam. Hem bende durmaz hem istemiyorum böyle bir şey oynamak" dedim. Fakat o kadar güzel anlattılar ki işi. "Sen varsan istediğin gibi evirebiliriz hikayeyi" dediler. Hikayede değişecek bir şey yok sadece adamın tavrıyla alakalı bir bakış açısı. Ben sahneye girerken o sahneyi oynarım, önceden çalışayım da müzik dinleyeyim ya da ağlayayım köşede duyguya gireyim falan değil ben yemeğimi yerken girer çıkarım falan. Öyle bir oyuncuyum, öyle bir eğitim aldım. Anı yaşama eğitimi aldım. Dolayısıyla bu beni bir yere getirdi, o bakış açısı bir yere getirdi. Anket yaptırmışlar "Hastaneye gitsen kime tedavi olmak istersin?" diye 1-Ali Vefa 2-Tanju Korman. Sebebi adamın otoriter olması, insan kötücül algılıyor ama (gülüyor).

Oyuncu Murat Aygen’den dikkat çeken açıklamalar: Aşkın ömrü diye bir şey yok, aşk bitmez!

CERRAH ARKADAŞ, "AĞABEY SEN TIP OKUMADIĞINA EMİN MİSİN?" DİYORDU

-Severiz biz Türk halkı olarak o otoriteyi ama…

Doğrusu da aslında odur. Ben Alman ekolünden bir doktoru oynadım, bizim danışmanımız olan genel cerrah arkadaş bile "Ağabey sen tıp okumadığına emin misin?" diyordu. Ondan sonra Yasak Elma gibi çılgınlığın içinde oldum. Daha önce Yasak Elma iki defa karşıma gelmişti fakat dönemsel olarak bana uymuyordu. O kadar kısa oldu ki toplantı… Fatih, "Güzel güzel kadınlar, güzel güzel adamlar takılacağız ağabey" dedi. "Tamam" dedim, detayları konuştular sonra.

-Onda ne çekti sizi?

Delilik yani Yasak Elma. Benimle birlikte Yasak Elma başka bir yere evrildi. Çılgınlığı şurada; Şebnem Dönmez Medcezir'de karım, eski karım. Burada eski karım. Şevval Sam Bodrum Masalı'nda karım, eski karım. Burada sevgilim, karım, eski sevgilim. Eda Ece orada sevgilim, karım, eski karım, yeni karım, eski karım (gülüyor). Hatta biz en son "Ben kiminle evliydim?" diyorduk, öyle günler oluyordu ki çünkü. Fatih (Aksoy) gelirdi bir şey çekmeye, "Sen şu anda kiminle evlisin?" diye soruyordu. "Ağabey ne bileyim" diyordum, iki bölüm iç içe çekiyoruz. Birinden boşandım ama. Şevval (Sam) oradan, "Evet evet biz dün boşandık" falan diyordu. Böyle sahneler çekiyorduk (gülüyor). Şaka bir tarafa birbirinden güzel, yetenekli ve yaşıma yakın starlarla bir arada olmak benim için çok kıymetliydi.

ESTETİKLE HERKES BİRBİRİNİN AYNISI OLDU

-Son dönemde kadınlardan ziyade erkek sanatçıların estetik yaptırmaları gündem oluyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Hepimiz bir şeye alışıyoruz ya. Evinde mesela su borusu patladı, duvarın içinden de kırdırmak istemedin o yüzden dışarıdan beyaz su borusu döşedin. "Ya çok çirkin görünüyor" falan diyorsun, bir hafta sonra görmüyor göz. Şimdi bu da öyle. Bir şey döşetiyorsun, suratın yuvarlaklaşmaya başlıyor ya da garip bir şekil almaya başlıyor. Kaşlar böyle beton gibi kalıyor falan. Evet, küçük dokunuşlar gerekli oluyor ekrana çıkıyorsan falan da işte o borulara alışıyorsun bir süre sonra fakat yeni su patlakları oluyor. Oraya başka bir boru döşetiyorsun falan tipin değişiyor (gülüyor). Ve bir zaman sonra herkes birbirinin aynısı oluyor ya çünkü mecbursun yani. Orayı doldur burayı doldur. Ama karşı mıyım? Hiç beni ilgilendirmiyor. Ben ne yapıyorum? Ben çok dişlerimi sıktığım için masseter denen botoksu yaptırıyorum. Bir de şu kazayağı denen çizgiler için orayı yaptırıyorum.

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