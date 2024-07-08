Oyuncu Nazlı Senem Ünal anlattı: Kötücül yorumlar aldım, çok hakaret edildi!

-Nasılsın, nasıl gidiyor hayat?

Güzel gidiyor. Yer yer iniş çıkış oluyor tabii ama genel olarak dingin bir dönemimdeyim. Eskiden daha yüksek yaşardım her şeyi, daha böyle stabile indim. Daha dingin, daha huzurlu ve keyifli gidiyor. Bence daha iyi.

-30'ların getirdiği bir dinginlik mi bu? Daha farklı hissettiriyor mu sana bu yaşların?

Bilmiyorum ben hiç onu hissetmiyorum. Belki dinginlik konusunda evet. Ya da bazı şeylere eski heyecanla bakamama, daha çabuk yorulma anlamında belki. Ama ben daha henüz o 30-40 yaş kadının en güzel yaşıdır'ı hissedemedim. 30'larda olduğumu kabul edemedim bence (gülüyor). Çok 30'lar gibi hissetmiyorum belki o yüzdendir. 27-28 yaşını çok sevmiştim ben.