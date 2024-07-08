Giriş Tarihi: 08.07.2024 10:50
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
10:55
Oyuncu Nazlı Senem Ünal anlattı: Kötücül yorumlar aldım, çok hakaret edildi!
Aşk dolu bir evliliğin içinde, mutlu bir çocuk olarak büyüdü. Çok uzun dönem meslek olarak ne yapmak istediğine karar veremedi. Konservatuvar okurken kararsızlığı onu ikinci bir bölüme, reklamcılığa yönlendirdi. İş hayatına atıldığında ise anladı bu mesleğin ona göre olmadığını, "Mutlu olamayacağım, ben oyunculuğa tekrar dönmek istiyorum" dediği gün net kararını verdi... "Üç Kız Kardeş" dizisiyle yıldızı parlayan oyuncu Nazlı Senem Ünal, Sabah Günaydın TV'de bu haftaki konuğum oldu. Hayat hikayesinden kariyer sürecine, merak edilenlerini anlattı.