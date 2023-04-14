Giriş Tarihi: 14.04.2023 14:30
Güncelleme Tarihi: 14.04.2023
14:35
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtı!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle ünlenen, şimdilerde ise 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde hayat verdiği Gizem rolüyle ekranlarda olan güzel oyuncu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne Ankara Emniyet Müdürlüğü operasyon düzenledi. Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütünün eğlence mekanlarına silah kullanarak çöktükleri ve fason şirketler üzerinden karşılıksız çeklerle çok sayıda vatandaşı mağdur ederek 150 milyon lira vurgun gerçekleştirdikleri belirlendi. Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in iş çevresini 200 milyon lira dolandırdıktan sonra sahte pasaport ile kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıkmış ve cezaevine gönderilmişti. Sertçelik cezaevinden çıkmasının ardından piyasadan ele geçirdiği yüklü miktarda para ile tekrar yurt dışına kaçtığı belirlendi. Ankara polisinin düzenlediği operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.