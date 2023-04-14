Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle ünlenen, şimdilerde ise 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde hayat verdiği Gizem rolüyle ekranlarda olan güzel oyuncu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne Ankara Emniyet Müdürlüğü operasyon düzenledi. Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütünün eğlence mekanlarına silah kullanarak çöktükleri ve fason şirketler üzerinden karşılıksız çeklerle çok sayıda vatandaşı mağdur ederek 150 milyon lira vurgun gerçekleştirdikleri belirlendi.