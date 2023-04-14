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Haberler Galeri Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtı!
Giriş Tarihi: 14.04.2023 14:30 Güncelleme Tarihi: 14.04.2023 14:35

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş'ın suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle ünlenen, şimdilerde ise 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde hayat verdiği Gizem rolüyle ekranlarda olan güzel oyuncu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne Ankara Emniyet Müdürlüğü operasyon düzenledi. Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütünün eğlence mekanlarına silah kullanarak çöktükleri ve fason şirketler üzerinden karşılıksız çeklerle çok sayıda vatandaşı mağdur ederek 150 milyon lira vurgun gerçekleştirdikleri belirlendi. Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in iş çevresini 200 milyon lira dolandırdıktan sonra sahte pasaport ile kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıkmış ve cezaevine gönderilmişti. Sertçelik cezaevinden çıkmasının ardından piyasadan ele geçirdiği yüklü miktarda para ile tekrar yurt dışına kaçtığı belirlendi. Ankara polisinin düzenlediği operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ÖMER ÇETİN
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde canlandırdığı Gökçe karakteriyle ünlenen, şimdilerde ise 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' dizisinde hayat verdiği Gizem rolüyle ekranlarda olan güzel oyuncu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütüne Ankara Emniyet Müdürlüğü operasyon düzenledi. Serdar Sertçelik'in yöneticisi olduğu suç örgütünün eğlence mekanlarına silah kullanarak çöktükleri ve fason şirketler üzerinden karşılıksız çeklerle çok sayıda vatandaşı mağdur ederek 150 milyon lira vurgun gerçekleştirdikleri belirlendi.

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtı!

Sertçelik'in iş çevresini 200 milyon lira dolandırdıktan sonra sahte pasaport ile kaçmaya çalışırken yakalandığı ortaya çıkmış ve cezaevine gönderilmişti.

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Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtı!

Sertçelik cezaevinden çıkmasının ardından piyasadan ele geçirdiği yüklü miktarda para ile tekrar yurt dışına kaçtığı belirlendi. Ankara polisinin düzenlediği operasyonda 33 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtı!

Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından Ankara ilinde faaliyet gösteren suç örgütlerine yönelik olarak yapılan çalışmalarda; eğlence mekânlarını ele geçirmekte zorlandıkları mekanlara kalabalık gruplar halinde giderek olay çıkardıkları ve mekanlar kurşunlayarak işletme sahiplerini sindirmeye çalışan suç örgütünü belirledi.

Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş’ın suç örgütü lideri eşi Serdar Sertçelik yüklü miktarda para ile yurt dışına kaçtı!

Suç örgütü ayrıca, mekanlardaki vale ve güvenlik işlerini ele geçirdikleri tespit edildi. Eğlence mekanlarında çalıştırdıkları sertifikasız ve sigortasız çalışan suç islemeye yatkın kişiler vasıtası ile yıllık 30 milyon lira hâksiz kazanç sağladıkları tespit edildi.

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