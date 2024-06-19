Giriş Tarihi: 19.06.2024 08:55
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024
09:03
Oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı: Günü küs bitirmeyin!
Özge Özder ile eşi Sinan Güleryüz, Kurban Bayramı için GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. Kızları Luna ile mutluluk pozları veren çift, birbirlerine olan aşklarını, sevgi dolu yuvalarını ve ailece geçirdikleri bayramları anlattı. Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Özge Özder ve Sinan Güleryüz, "Babaannemizin, anneannemizin söyledikleri kulağımıza küpe. 'Yatağa küs girmeyin. Geçinmeye gönlünüz olsun' derlerdi. Biz de büyüklerimizin nasihatlerini uyguluyoruz. Evlilikte doya doya gülmek, egolardan uzaklaşmak önemli" dedi.