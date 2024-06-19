Oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı: Günü küs bitirmeyin!

Bayram sizin için ne ifade ediyor?

ÖZGE ÖZDER: Özellikle anneanneli, dedeli çocukluk sevinçlerim geliyor aklıma. Bayram demek aile ve sevdiklerimle kucaklaşmak demektir benim için. Bolca sevgi, biraz harçlık, tatlılar, renkli şekerlemeler ve neşeli bir kalabalık...

SİNAN GÜLERYÜZ: Sabah çok erken saatte başlayan telaş, yemek hazırlıkları, kalabalık aile sohbetleri, büyüklerin tütsü ve limon kolonyası kokularının evi sarması, karnın ağrıyana kadar şeker yemek...

Geleneklerine bağlı bir ailede mi büyüdünüz?

Ö.Ö.: Geleneklerine bağlı fakat geleneklere hapsolmamış, hoşgörülü bir ailede büyüdüm. Bayramlarda herkes müsaitse ve şehirdeyse bir araya gelinir, büyük sofralar kurulurdu. Bayram neşe ve paylaşmaktı, anneanne, babaanne evine gidilir, tüm teyzeler, halalar ile o evlerde buluşulurdu. Görmediğim kuzenlerimle oynar, harçlık ve şeker toplar, özenli kıyafetlerle sevinç içinde akşama kadar koşuştururdum.

S.G.: Ankara'da olduğumuzda babamla bayram namazına giderdik. Sonra evde güzel bir kahvaltı sofrasında aile bayramlaşması yaşanır, ardından mezarlık ziyareti yapardık. Gelenlerle gidenlerle gece yarısına kadar bayram yemeği sürerdi.

Ö.Ö.: Bayramda güzel kıyafetler, bazen yeni ayakkabılar giydiğimi ve bundan mutlu olduğumu hatırlıyorum. Özenli giydirilirdim. Ama illa yeni kıyafet veya ihtiyaç dışı şeyler alınacak diye bir kaide yoktu. Mutlu olmak için, bunlara ihtiyaç da yoktu zaten. Dedemin kokusunu içime çekmek benim için en büyük mutluluktu. Anneannem ve dedemi kaybettikten sonra bayramlar anlamını yitirdi. Çocukluğumu ve bayram mutluluğumu yitirdim.