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Haberler Galeri Oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı: Günü küs bitirmeyin!
Giriş Tarihi: 19.06.2024 08:55 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 09:03

Oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı: Günü küs bitirmeyin!

Özge Özder ile eşi Sinan Güleryüz, Kurban Bayramı için GÜNAYDIN'a özel açıklamalarda bulundu. Kızları Luna ile mutluluk pozları veren çift, birbirlerine olan aşklarını, sevgi dolu yuvalarını ve ailece geçirdikleri bayramları anlattı. Sanat dünyasının örnek çiftleri arasında yer alan Özge Özder ve Sinan Güleryüz, "Babaannemizin, anneannemizin söyledikleri kulağımıza küpe. 'Yatağa küs girmeyin. Geçinmeye gönlünüz olsun' derlerdi. Biz de büyüklerimizin nasihatlerini uyguluyoruz. Evlilikte doya doya gülmek, egolardan uzaklaşmak önemli" dedi.

İLKER GEZİCİ
Oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı: Günü küs bitirmeyin!

Rol aldığı her projede adından bahsettiren oyuncu Özge Özder, 8 yıl önce dünyaevine girdiği şarkıcı Sinan Güleryüz ile mutlu evliliklerini kızları Luna ile taçlandırdı.

Oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı: Günü küs bitirmeyin!

Bayram vesilesiyle bir araya geldiğimiz ikili, geleneklerimizin önemini ve mutlu evliliklerinin sırrını GÜNAYDIN'la paylaştı. "Geçinmeye gönlü olmalı insanın, ne olursa olsun yatağa küs girmeyin" diyerek büyükannelerinden aldıkları nasihat doğrultusunda hareket ettiklerini söyleyen ikili kızları Luna ile değişen hayatlarını anlattı.

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Oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı: Günü küs bitirmeyin!

Bayram sizin için ne ifade ediyor?
ÖZGE ÖZDER: Özellikle anneanneli, dedeli çocukluk sevinçlerim geliyor aklıma. Bayram demek aile ve sevdiklerimle kucaklaşmak demektir benim için. Bolca sevgi, biraz harçlık, tatlılar, renkli şekerlemeler ve neşeli bir kalabalık...
SİNAN GÜLERYÜZ: Sabah çok erken saatte başlayan telaş, yemek hazırlıkları, kalabalık aile sohbetleri, büyüklerin tütsü ve limon kolonyası kokularının evi sarması, karnın ağrıyana kadar şeker yemek...
Geleneklerine bağlı bir ailede mi büyüdünüz?
Ö.Ö.: Geleneklerine bağlı fakat geleneklere hapsolmamış, hoşgörülü bir ailede büyüdüm. Bayramlarda herkes müsaitse ve şehirdeyse bir araya gelinir, büyük sofralar kurulurdu. Bayram neşe ve paylaşmaktı, anneanne, babaanne evine gidilir, tüm teyzeler, halalar ile o evlerde buluşulurdu. Görmediğim kuzenlerimle oynar, harçlık ve şeker toplar, özenli kıyafetlerle sevinç içinde akşama kadar koşuştururdum.
S.G.: Ankara'da olduğumuzda babamla bayram namazına giderdik. Sonra evde güzel bir kahvaltı sofrasında aile bayramlaşması yaşanır, ardından mezarlık ziyareti yapardık. Gelenlerle gidenlerle gece yarısına kadar bayram yemeği sürerdi.
Ö.Ö.: Bayramda güzel kıyafetler, bazen yeni ayakkabılar giydiğimi ve bundan mutlu olduğumu hatırlıyorum. Özenli giydirilirdim. Ama illa yeni kıyafet veya ihtiyaç dışı şeyler alınacak diye bir kaide yoktu. Mutlu olmak için, bunlara ihtiyaç da yoktu zaten. Dedemin kokusunu içime çekmek benim için en büyük mutluluktu. Anneannem ve dedemi kaybettikten sonra bayramlar anlamını yitirdi. Çocukluğumu ve bayram mutluluğumu yitirdim.

Oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı: Günü küs bitirmeyin!

Bayram harçlıkları ile neler yaptığınızı hatırlıyor musunuz?
Ö.Ö.: Markete gidip hemen harcadığımı da hatırlıyorum, biriktirip ihtiyacım olan ya da özendiğini bir şeyleri aldığımı da. Küçük harçlıkları hemen harcardım sevdiğim çikolataları filan alarak, büyük banknotları ise biriktirip harcamak için fiyatı yüksek büyük hedefler koyardım. Ayakkabı gibi mesela.
S.G.: Valla elime hâlâ para geçtiğinde hemen harcıyorum, benim genellikle biriktirme huyum yoktur. Hayata bir kere geliyoruz ve kesinlikle tadını çıkarmalıyız.

Oyuncu Özge Özder ve müzisyen eşi Sinan Güleryüz mutlu evliliklerinin sırrını açıkladı: Günü küs bitirmeyin!

Bayramda kalabalık sofralar önemlidir. Siz mutfağa girer misiniz?
Ö.Ö.: Bizim çekirdek ailemiz çok kalabalık olmasa da, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz sofralarda ben daha çok fırında yapılan börek, kek, kurabiye ve de meze türü neşeli yiyeceklerle sofrayı donatmayı seviyorum.
S.G: Bizim anne tarafı Mardinli ve dedem bana el verdiği için tabii ki ben çiğ köfte yaparım. Hem de fena… Ben çiğ köfte yapıyorsam bilin ki başka bir şey yenmeyecektir.

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