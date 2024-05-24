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Haberler Galeri Oyuncu Pelin Akil'den boşanma iddialarına cevap! 'Kavga evliliğin tadı tuzu'
Giriş Tarihi: 24.05.2024 08:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2024 08:25

Oyuncu Pelin Akil'den boşanma iddialarına cevap! 'Kavga evliliğin tadı tuzu'

Pelin Akil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile 2016 senesinde evlendi. Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, evliliklerini iki çocukla taçlandırdı. 7 yıl önce evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin evliliklerinde kriz yaşadığı ve boşanacağı iddia ediliyordu. Eşi Anıl Altan ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Pelin Akil'den yeni bir açıklama geldi.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Oyuncu Pelin Akil’den boşanma iddialarına cevap! ’Kavga evliliğin tadı tuzu’

İki ünlü oyuncu Pelin Akil ile Anıl Altan, 2016 yılında nikâh masasına oturmuştu.

Oyuncu Pelin Akil’den boşanma iddialarına cevap! ’Kavga evliliğin tadı tuzu’

2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'ya kucaklarına alan çiftin, evliliklerinde kriz yaşadığı geçtiğimiz aylarda gündeme gelmişti.

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Oyuncu Pelin Akil’den boşanma iddialarına cevap! ’Kavga evliliğin tadı tuzu’

Pelin Akil, son olarak eşi Anıl Altan ile Fatih'te gerçekleşen bir etkinliğe katıldı.

Oyuncu Pelin Akil’den boşanma iddialarına cevap! ’Kavga evliliğin tadı tuzu’

Son olarak oyuncu Pelin Akil, eşi Anıl Altan ile Tarihi Yarımada'da açılışı yapılan bir mekana gitti. Oyuncu, bir kez daha ayrılık iddiası hakkında açıklama yaptı.

Oyuncu Pelin Akil’den boşanma iddialarına cevap! ’Kavga evliliğin tadı tuzu’

"Hakkında boşanma iddiaları olan çift, davete birlikte katılarak dedikoduları yalanladı. Akil, "Tabii ki bizim de kavgalarımız oluyor. Bu her evde var, ikiz çocuk kolay değil. Biz gayet mutluyuz. Kavga evliliğin tadı tuzu"

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