Giriş Tarihi: 24.05.2024 08:19
Güncelleme Tarihi: 24.05.2024
08:25
Oyuncu Pelin Akil'den boşanma iddialarına cevap! 'Kavga evliliğin tadı tuzu'
Pelin Akil ile kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ile 2016 senesinde evlendi. Ünlü çift Pelin Akil ve Anıl Altan, evliliklerini iki çocukla taçlandırdı. 7 yıl önce evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftinin evliliklerinde kriz yaşadığı ve boşanacağı iddia ediliyordu. Eşi Anıl Altan ile boşanma aşamasında olduğu iddia edilen Pelin Akil'den yeni bir açıklama geldi.