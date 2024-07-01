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Haberler Galeri Oyuncu Selahattin Paşalı'nın kızı Pera 2 yaşında! "İyi ki doğdun babacım"
Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 01.07.2024 15:15

Oyuncu Selahattin Paşalı'nın kızı Pera 2 yaşında! "İyi ki doğdun babacım"

Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisiyle şöhretine şöhret kattı. 34 yaşındaki oyuncu son olarak Ömer dizisinde boy göstermişti. Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Paşalı, 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.Çift ardından Leyla Pera adını verdikleri ilk kızlarını kucaklarını almıştı. Mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen Selahattin Paşalı'nın kızı Pera 2 yaşına bastı. Ünlü çift, kızlarının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.

Oyuncu Selahattin Paşalı’nın kızı Pera 2 yaşında! İyi ki doğdun babacım

Yakışıklı oyuncu Selahattin Paşalı, Babil dizisinin ardından Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyurmuştu.

Oyuncu Selahattin Paşalı’nın kızı Pera 2 yaşında! İyi ki doğdun babacım

'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinde de başrol oynayan Selahattin Paşalı, son olarak final yapan Ömer dizisinde oynamıştı.

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Oyuncu Selahattin Paşalı’nın kızı Pera 2 yaşında! İyi ki doğdun babacım

Bodrum doğumlu 34 yaşındaki oyuncunun özel hayatı da merak konusu oluyor.

Oyuncu Selahattin Paşalı’nın kızı Pera 2 yaşında! İyi ki doğdun babacım

Selahattin Paşalı, 7 aylık hamileyken sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.

Oyuncu Selahattin Paşalı’nın kızı Pera 2 yaşında! İyi ki doğdun babacım

Ünlü çift aynı yıl ilk kızları Leyla Pera'yı 1 Temmuz'da kucaklarına almıştı.

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