Giriş Tarihi: 01.07.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 01.07.2024
15:15
Oyuncu Selahattin Paşalı'nın kızı Pera 2 yaşında! "İyi ki doğdun babacım"
Aşk 101 dizisindeki Osman karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisiyle şöhretine şöhret kattı. 34 yaşındaki oyuncu son olarak Ömer dizisinde boy göstermişti. Kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettiren Paşalı, 7 aylık hamile sevgilisi Lara Tümer ile Bodrum'da nikah masasına oturmuştu.Çift ardından Leyla Pera adını verdikleri ilk kızlarını kucaklarını almıştı. Mutlu evliliğiyle parmakla gösterilen Selahattin Paşalı'nın kızı Pera 2 yaşına bastı. Ünlü çift, kızlarının doğum gününü sosyal medya üzerinden kutladı.