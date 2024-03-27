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Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 10:29

Oyuncu Serhat Teoman anlattı: Nefret ettiğin biriyle aşığı oynayamazsın!

PRT Film ve 2518 Film'in ortak yapımcılığında çekilen, yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun üstlendiği romantik komedi türündeki "Sevmek Yüzünden" filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Eğlence dolu bir geçmiş hesaplaşmasıyla birlikte sıcak bir aşk hikayesinin işlendiği filmin başrol oyuncularından Serhat Teoman ile vizyon öncesi bir araya geldik. Film sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.

YASEMİN DÖNGEL
Oyuncu Serhat Teoman anlattı: Nefret ettiğin biriyle aşığı oynayamazsın!

"Sevmek Yüzünden" filminin başrollerinden Serhat Teoman, Sabah TV'de 'Yasemİnce İtiraflar' programında Yasemin Döngel'in konuğu oldu. Filmi kabul etme sebebini açıklayan Teoman, "Bu projeyi okuduğum zaman çok sevdim çünkü çok gerçekti. Karakterler çok gerçekti. Farklı bir filmimiz var öncelikle, dördüncü duvarı kaldırıyoruz. Seyircimize Ayça'nın ağzından anlatıyoruz filmimizi" dedi. Dünyada romantik komedinin içinin boşaltıldığını belirten oyuncu, "Romantik komedi önemli bir türdür ve umut verir. Bu noktada da bunu yapmak için gerçek karakterlere ihtiyacın vardır" ifadelerini kullandı. Ayça Ayşin Turan ile çalışmanın çok keyifli olduğunu da dile getiren Serhat Teoman, "Nefret ettiğim bir insanla aşk oynayamazsın. Ben o profesyonelliğe inanmıyorum." sözleriyle dikkatleri üzerine çekti. İşte röportajın tüm detayları…

Oyuncu Serhat Teoman anlattı: Nefret ettiğin biriyle aşığı oynayamazsın!

-"Sevmek Yüzünden" filmi vizyona giriyor. Neler hissediyorsunuz?

Heyecanlıyız. Seyirciyle kavuşmayı heyecanla bekliyoruz.

-Hemen kısaca bilmeyenler için filmin konusunu sizden dinlesek…

Ayça Ayşin Turan ile oynuyoruz. Farklı bir filmimiz var öncelikle, dördüncü duvarı kaldırıyoruz. Seyircimize Ayça'nın ağzından anlatıyoruz filmimizi. İdil karakterinin aldatılmasıyla başlıyor aslında filmimiz. Aldatıldıktan sonra arkadaş gruplarından hemen küçük bir çete oluşturursun ya, bir intikam almak istersin. İşte bu intikam alma isteme noktası genelde karşılaştığımız bir şeydir ama burada bu arkadaş grubunun intikam almak değil dertleri. Başka birisi daha üzülmesin diye bir yolculuğa çıkıyorlar. İşte o yolculuk sırasında çok trajik bir olay yaşamış, hayat verdiğim Ömer karakteri ile yolları kesişiyor. O noktadan sonra da filmimizin devamını görüyoruz.

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Oyuncu Serhat Teoman anlattı: Nefret ettiğin biriyle aşığı oynayamazsın!

-Karakterinize ilişki konusunda bir tavsiye verecek olsaydınız, bu ne olurdu?

Ömer'e tavsiye vermeme gerek yok. Yaşanmışlığı olan insanlara istediğin kadar tavsiye ver yaşanmışlık üzerinden devam eder. Çünkü duvara tosladığı bir nokta vardır. Ömer öyle bir karakter. Onun için de çok gerçek. Onun için ilk okuduğum andan itibaren çok sevdim. İnan Ömer bize herhalde bir şeyler söyler, bizim Ömer'e söyleyecek pek bir şeyimiz yok yani.

Oyuncu Serhat Teoman anlattı: Nefret ettiğin biriyle aşığı oynayamazsın!

DÜNYADA ROMANTİK KOMEDİNİN İÇİ BOŞALTILDI

-İlk teklif geldiğinde ne hissettiniz, projeyi kabul etme sebebiniz ne oldu?

İlk başta senaryo geldiği zaman türünden dolayı "A romantik komedi bir film geldi" dedim. Tabii ki geliyor okuyoruz, güzel bir dille de reddediyoruz. Çünkü romantik komedinin dünyada içi boşaltıldı. Şıp diye aşık olan, pıt diye koşturmaca enerjilerle aşkından ölmek üzere olan bir çifti baştan sona kadar izliyoruz ve bu türe de artık romantik komedi diyoruz. Şimdi bunu bir kenara atma zamanı geldi çünkü romantik komedi önemli bir türdür, güzel bir türdür ve umut verir. Bu noktada da bunu yapmak için gerçek karakterlere ihtiyacın vardır. Kusurlu, yanlış noktalara hareket edebilen, doğruları olan; hayat gibi gerçek olması gerekir. Bu projeyi okuduğum zaman çok sevdim çünkü çok gerçekti. Karakterler çok gerçekti. O ikilinin dışındaki arka dünya hep sahte kalır, onlar bir şeyin ritmini yükseltmek için uğraşırlar sadece ama bu filmde filmi izleyen birisi "İdil ya da Ömer değil, o arkadaşı için didinen kız var ya o benim" diyebilir. O gerçeklik o samimiyet, filmi film yapan noktaydı benim için okuduğum zaman. Sonrasında yönetmen Ahmet Kapucu ile konuştuk. Biz senaryoya aynı noktadan baktığımızda gördük. Daha gerçek daha samimi bir nokta istiyorduk. Ondan sonra da zaten bütün süreçler halloldu.

Oyuncu Serhat Teoman anlattı: Nefret ettiğin biriyle aşığı oynayamazsın!

-Romantik komedileri artık gerçekçi yapamıyor muyuz?

Yapıyor muyuz? Romantik komediler ülkemizde ya da dünyada çok gerçekçi bir yerden mi yaklaşıyor? Güzelini yapabiliriz diye düşünüyorum.

-Hayatımızın içinde o kadar çok acı, üzüntü, dram var ki; romantik komedi bu nedenle gerçekten önemli bir tür…

Tabii ki çok önemli bir tür. Romantik komedi insana umut verir. "Güzel zaman geçti, ne geçti ben de bilmiyorum" değil, umut vermeli romantik komedi. Ben öyle bakıyorum açıkçası ve bu projede de onu yakaladığımıza inanıyorum.

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