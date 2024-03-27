Giriş Tarihi: 27.03.2024 10:25
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
10:29
Oyuncu Serhat Teoman anlattı: Nefret ettiğin biriyle aşığı oynayamazsın!
PRT Film ve 2518 Film'in ortak yapımcılığında çekilen, yönetmenliğini Ahmet Kapucu'nun üstlendiği romantik komedi türündeki "Sevmek Yüzünden" filmi geçtiğimiz günlerde vizyona girdi. Eğlence dolu bir geçmiş hesaplaşmasıyla birlikte sıcak bir aşk hikayesinin işlendiği filmin başrol oyuncularından Serhat Teoman ile vizyon öncesi bir araya geldik. Film sürecinden ve merak edilenlerinden bahsettik.