Oyuncu Serhat Teoman anlattı: Nefret ettiğin biriyle aşığı oynayamazsın!

-Romantik komedileri artık gerçekçi yapamıyor muyuz?

Yapıyor muyuz? Romantik komediler ülkemizde ya da dünyada çok gerçekçi bir yerden mi yaklaşıyor? Güzelini yapabiliriz diye düşünüyorum.

-Hayatımızın içinde o kadar çok acı, üzüntü, dram var ki; romantik komedi bu nedenle gerçekten önemli bir tür…

Tabii ki çok önemli bir tür. Romantik komedi insana umut verir. "Güzel zaman geçti, ne geçti ben de bilmiyorum" değil, umut vermeli romantik komedi. Ben öyle bakıyorum açıkçası ve bu projede de onu yakaladığımıza inanıyorum.