Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:02
Güncelleme Tarihi: 30.01.2024
10:06
Oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlığı durumu nasıl? Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen bir operasyon daha geçirdi...
Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen hayranlarını korkutmuştu... Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu... Sosyal medya hesabımdan haberi duyuran Ebru Destan, son sağlık durumunu paylaşmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıktı. İşte Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu...