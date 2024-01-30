Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlığı durumu nasıl? Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen bir operasyon daha geçirdi...
Giriş Tarihi: 30.01.2024 10:02 Güncelleme Tarihi: 30.01.2024 10:06

Oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlığı durumu nasıl? Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen bir operasyon daha geçirdi...

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen hayranlarını korkutmuştu... Usta oyuncu Settar Tanrıöğen beyin kanaması geçirmiş ve ameliyat olmuştu... Sosyal medya hesabımdan haberi duyuran Ebru Destan, son sağlık durumunu paylaşmıştı. Yoğun bakımda tedavisi süren Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıktı. İşte Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu...

Oyuncu Settar Tanrıöğen’in sağlığı durumu nasıl? Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen bir operasyon daha geçirdi...

Kızılcık Şerbeti dizisindeki Abdullah rolüyle adından söz ettiren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirdiği sebebi ile acil ameliyata alınmıştı. Usta oyuncu Settar Tanrıöğen'in son sağlık durumu nasıl?

Oyuncu Settar Tanrıöğen’in sağlığı durumu nasıl? Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen bir operasyon daha geçirdi...

Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen hayranlarını korkutmuştu...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Oyuncu Settar Tanrıöğen’in sağlığı durumu nasıl? Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen bir operasyon daha geçirdi...

"AMELİYATI GÜZEL GEÇTİ"

Kızılcık Şerbeti'nde birlikte rol aldığı Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu hakkında Instagram hesabından paylaşım yapan manken Ebru Destan, "Settar ağabeyim dün beyin kanaması geçirdi. Ameliyatı güzel geçmiş, bir an önce sağlığına kavuşmanı dilerim. Seni seviyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Oyuncu Settar Tanrıöğen’in sağlığı durumu nasıl? Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen bir operasyon daha geçirdi...

Yoğun bakımda tedavisi süren Kızılcık Şerbeti'nin sevilen oyuncusu Settar Tanrıöğen'in bir operasyon daha geçirdiği ortaya çıktı.

Oyuncu Settar Tanrıöğen’in sağlığı durumu nasıl? Kızılcık Şerbeti’nin Apo’su Settar Tanrıöğen bir operasyon daha geçirdi...

İşte Settar Tanrıöğen'in sağlık durumu...

SON DAKİKA