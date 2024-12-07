Oyuncu Şeyla Halis’ten dikkat çeken itiraf: Onca yılı bir anda geride bıraktım!

-Nasılsınız, neler yapıyorsunuz?

İyiyim. Şimdi çocuk oyunumuz başlayacak "Pat Pat Patara" diye çok keyifli müzikli bir çocuk oyunu. Şimdi onun biraz provaları, evde kendi hazırlıklarım. Ezberimi hatırlama yapıyorum çünkü ikinci sezonuna giriyoruz oyunun. Sonuçta bir yaz tatili girdi araya. O yüzden ön hazırlığımı yapıyorum prova öncesi. Sonra provalara başlayacağız, kısmetse prömiyer diyeceğiz ve sevgili çocuklarımızla bir araya geleceğiz tekrar tüm sezon boyunca. Onun dışında çok fazla bir şey yapmıyorum. Seslendirme yapıyorum, eğitmenliğim devam ediyor.

-Çocukluğunuzdan başlayalım. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Nerede doğdunuz büyüdünüz?

Ben İstanbulluyum. Şişli'de doğdum büyüdüm. Tam bir sokak çocuğu mantığında büyüdüm (gülüyor). Çünkü bizim mahallemizde kendi yaştaşlarım ve daha büyük yaş grubumuz okuldan döndükten sonra hemen oyun oynamak için sokağa çıkardık biz. Öyle arabalar, trafikler, tanımadığın insanlar yoktu. Herkes birbirini tanırdı. O top yere düşmeyecek şeklinde voleybollar, dizler paramparça olmalar… Böyle güzel bir çocukluk geçirdim. Ta ki ortaokulda konservatuvar piyano bölümüne geçene kadar. Orada çocukluğa biraz ara vermek zorunda kaldım.