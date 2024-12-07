Giriş Tarihi: 07.12.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024
12:00
Oyuncu Şeyla Halis’ten dikkat çeken itiraf: Onca yılı bir anda geride bıraktım!
Tam bir sokak çocuğu mantığıyla büyüdü, ta ki 10 yaşında kadar... Ortaokulda konservatuvar piyano bölümüne geçti; bütün kukalı saklambaçlara ve voleybollara bay bay deyip, günde üçer saatten başlayıp sekiz saate çıkarana kadar piyano çalışmalarına başladı. Lise sona kadar aldığı piyano eğitimi, bir anda depreşen tiyatro aşkıyla aniden son buldu. Ve onca yıllık eğitim hayatını radikal bir kararla geride bıraktı... "Biyografi'k" ilk bölümünde Şeyla Halis'in hayatına ışık tutuyor; çocukluğundan gençliğine, sanat hayatından bilinmeyenlerine kadar merak edilenlerini irdeliyor.