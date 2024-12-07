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Giriş Tarihi: 07.12.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 12:00

Oyuncu Şeyla Halis’ten dikkat çeken itiraf: Onca yılı bir anda geride bıraktım!

Tam bir sokak çocuğu mantığıyla büyüdü, ta ki 10 yaşında kadar... Ortaokulda konservatuvar piyano bölümüne geçti; bütün kukalı saklambaçlara ve voleybollara bay bay deyip, günde üçer saatten başlayıp sekiz saate çıkarana kadar piyano çalışmalarına başladı. Lise sona kadar aldığı piyano eğitimi, bir anda depreşen tiyatro aşkıyla aniden son buldu. Ve onca yıllık eğitim hayatını radikal bir kararla geride bıraktı... "Biyografi'k" ilk bölümünde Şeyla Halis'in hayatına ışık tutuyor; çocukluğundan gençliğine, sanat hayatından bilinmeyenlerine kadar merak edilenlerini irdeliyor.

YASEMİN DÖNGEL
Oyuncu Şeyla Halis’ten dikkat çeken itiraf: Onca yılı bir anda geride bıraktım!

Ünlü oyuncu Şeyla Halis, Sabah Günaydın YouTube kanalının yeni programı "Biyografi'k"in ilk konuğu oldu. Şimdilerde tiyatro oyunuyla sahnelerde boy gösteren Halis; çocukluğuna, gençliğine ve sanat hayatına dair Yasemin Döngel'e çarpıcı açıklamalarda bulundu. Televizyondaki hiçbir işi takip etmediğini belirten Halis, "Bir tane oyuncu ismi söylesen, 'Canım çok tatlı herhalde; kız mı erkek mi, kaç yaşında, sarışın mı esmer mi?' derim, bilmem." sözleriyle oldukça ses getirdi. İşte röportajın tüm detayları...

Oyuncu Şeyla Halis’ten dikkat çeken itiraf: Onca yılı bir anda geride bıraktım!

-Nasılsınız, neler yapıyorsunuz?

İyiyim. Şimdi çocuk oyunumuz başlayacak "Pat Pat Patara" diye çok keyifli müzikli bir çocuk oyunu. Şimdi onun biraz provaları, evde kendi hazırlıklarım. Ezberimi hatırlama yapıyorum çünkü ikinci sezonuna giriyoruz oyunun. Sonuçta bir yaz tatili girdi araya. O yüzden ön hazırlığımı yapıyorum prova öncesi. Sonra provalara başlayacağız, kısmetse prömiyer diyeceğiz ve sevgili çocuklarımızla bir araya geleceğiz tekrar tüm sezon boyunca. Onun dışında çok fazla bir şey yapmıyorum. Seslendirme yapıyorum, eğitmenliğim devam ediyor.

-Çocukluğunuzdan başlayalım. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Nerede doğdunuz büyüdünüz?

Ben İstanbulluyum. Şişli'de doğdum büyüdüm. Tam bir sokak çocuğu mantığında büyüdüm (gülüyor). Çünkü bizim mahallemizde kendi yaştaşlarım ve daha büyük yaş grubumuz okuldan döndükten sonra hemen oyun oynamak için sokağa çıkardık biz. Öyle arabalar, trafikler, tanımadığın insanlar yoktu. Herkes birbirini tanırdı. O top yere düşmeyecek şeklinde voleybollar, dizler paramparça olmalar… Böyle güzel bir çocukluk geçirdim. Ta ki ortaokulda konservatuvar piyano bölümüne geçene kadar. Orada çocukluğa biraz ara vermek zorunda kaldım.

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Oyuncu Şeyla Halis’ten dikkat çeken itiraf: Onca yılı bir anda geride bıraktım!

10 YAŞINDA BİR ANDA 18 OLDUM

-Ortaokulda mı başladınız?

Evet. Çok erken biliyorum ama işte konservatuvar eğitimi öyle. Bütün kukalı saklambaçlara voleybollara bay bay deyip günde üçer saatten başlayıp sekiz saate çıkarana kadar piyano çalışmaları, dersler. Bir anda bir üniversite mantığı. 10 yaşında bir anda 18 olduk yani. Askeri bir eğitim doğal olarak, sert ve sıkı bir eğitim. Ortaokul ve lise çağı böyle geçti. Lise sonda böyle bir tiyatro aşkı depreşti, "Ben tiyatrocu olmak istiyorum" dedim. Hocalarım, bölüm başkanlarım "Ya ne yapacaksın, tiyatrocu mu olacaksın, hevestir o geçer. Ağabeylerine ablalarına özeniyorsun" dediler. Çünkü bizim kampüsler bir aradaydı, hep kompakt yaşıyorduk.

HEVES ZANNETTİLER!

Heves zannettiler, haklılar. Çünkü ergensin. "Bu heves değil, ben tiyatro bölümü sınavlarına gireceğim" dedim. İlk yılımda kazanamadım, bu arada lisans 1'e geçmiş oldum piyanoda. Lisans 1'in sene sonunda tekrar tiyatro sınavlarına girdim ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kazandım. Ve piyanoya bay bay dedim.

Oyuncu Şeyla Halis’ten dikkat çeken itiraf: Onca yılı bir anda geride bıraktım!

ONCA YILLIK EĞİTİM HAYATIMI BİR ANDA BIRAKTIM

-Bir anda bıraktınız onca yıllık eğitim hayatını yani?

Evet, bıraktım.

-Aileniz bir şey demedi mi?

Hiçbir şey demedi çünkü ben biraz inek bir öğrenciydim. Piyanodan 95 alırsam ağlardım 5 puanımı kırdılar diye. Başkasına zararlı değil ama kendine hırslı bir öğrenciydim. Sosyal derslerim altı tane bütünleme, müzik derslerim hep 95-100. Dolayısıyla ailem de "Bu bir heves, ne yapıyor" diyemedi. "Bir bildiği vardır, şimdi tiyatro mu istiyor, bunda da başarılı olur. Ders alsın okusun, kazanabiliyorsa kazansın" diyerek asla köstek olmadılar.

Oyuncu Şeyla Halis’ten dikkat çeken itiraf: Onca yılı bir anda geride bıraktım!

-Ailenizden bahsetmişken oyunculuğa geçmeden kısaca çocukluğunuza da değinmek istiyorum… Ailenizle aranız nasıldır, kardeşleriniz var mı mesela?

Ağabeyim var benim, 10 yaş farkımız var. Ama çok keyifli bir ağabeydir. Benim annemle babam rahmetli oldu. Turizm bakanlığının rehberiydiler. Hepsinin altı tane dili var. Ağabeyim büyüdü, o kendi serüvenini bulma yolunda ilerlerken ona da çok cazip geldi bu turizm mesleği. Onun da 3-4 dili var. Ağabey olarak bana yansıması şöyle oldu: Bilmem ne marka elbise buldum büyük beden, al giyin. Benim ağabeyim, bir anne kızını nasıl süsler püsler giydirir, öyledir. Sağ olsun annem de giydirmek istedi ama ben çok eşofman kızıydım.

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