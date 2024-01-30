Oyuncu Tülin Ece evlendi son görüntüsü ile şoke etti! Aynı kişi olduğunu inanmak çok zor...

Ufak Tefek Cinayetler dizisi bir dönemin en popüler yapımlarındandı. Dizinin efsane karakterlerinden biri de Aslıhan Gürbüz'ün hayat verdiği Merve idi. Gürbüz'ün gençliğini ise benzerlikleri oldukça şaşırtıcı olan oyuncu Tülin Ece oynamıştı. Oyuncu Tülin Ece, şimdi bırakın Aslıhan Gürbüz'ü kendine bile benzemiyor...