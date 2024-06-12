Giriş Tarihi: 12.06.2024 08:31
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
08:36
Oyuncu Wilma Elles eski eşiyle bir kez daha mahkemelik oldu! Çocuk savaşını Wilma Elles kazandı
Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle şöhreti yakalayan Wilma Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş'le aşk yaşamaya başlamış ve 2015'te Milat ve Melodi adlı ikizlerini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Ünlü isim 2019'da Kerem Göğüş'le yollarını ayırmıştı. Son olarak Elles'le ikiz çocuklarının babası Kerem Göğüş bir kez daha mahkemelik oldu.