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Haberler Galeri Oyuncu Wilma Elles eski eşiyle bir kez daha mahkemelik oldu! Çocuk savaşını Wilma Elles kazandı
Giriş Tarihi: 12.06.2024 08:31 Güncelleme Tarihi: 12.06.2024 08:36

Oyuncu Wilma Elles eski eşiyle bir kez daha mahkemelik oldu! Çocuk savaşını Wilma Elles kazandı

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisiyle şöhreti yakalayan Wilma Elles, 2011 yılında iş insanı Kerem Göğüş'le aşk yaşamaya başlamış ve 2015'te Milat ve Melodi adlı ikizlerini kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tatmıştı. Ünlü isim 2019'da Kerem Göğüş'le yollarını ayırmıştı. Son olarak Elles'le ikiz çocuklarının babası Kerem Göğüş bir kez daha mahkemelik oldu.

Armağan YILMAZ
Oyuncu Wilma Elles eski eşiyle bir kez daha mahkemelik oldu! Çocuk savaşını Wilma Elles kazandı

İkiz çocuk annesi Wilma Elles, çocuklarının babası Kerem Göğüş ile yaşadığı sıkıntılarla sık sık gündeme geliyordu. Şimdilerde ikili bir daha mahkemelik oldu.

Oyuncu Wilma Elles eski eşiyle bir kez daha mahkemelik oldu! Çocuk savaşını Wilma Elles kazandı

Göğüş, Elles'in çocuklarıyla görüşmesine engel olduğunu öne sürerek 'çocuk teslimi' ve 'çocukla kişisel ilişkinin kurulması' kararına uymadığını iddia ederek eski eşinin ikişer kez cezalandırılmasını istedi.

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Oyuncu Wilma Elles eski eşiyle bir kez daha mahkemelik oldu! Çocuk savaşını Wilma Elles kazandı

MAHKEMEDEN RET
Mahkeme yapılan incelemelerde, tarafların çocuk teslimi ve çocukla ilgili kişisel ilişki kurulmasına dair bir talebinin olmadığını belirledi.

Oyuncu Wilma Elles eski eşiyle bir kez daha mahkemelik oldu! Çocuk savaşını Wilma Elles kazandı
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Oyuncu Wilma Elles eski eşiyle bir kez daha mahkemelik oldu! Çocuk savaşını Wilma Elles kazandı
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