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Haberler Galeri SON DAKİKA: Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın kızları doğdu! İşte bebeklerine verdikleri isim...
Giriş Tarihi: 21.05.2024 14:07 Güncelleme Tarihi: 21.05.2024 14:38

SON DAKİKA: Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın kızları doğdu! İşte bebeklerine verdikleri isim...

Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, hayatlarının en özel anını yaşadı. İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çiftten sevindiren haber geldi. Yıldız Çağrı Atiksoy'la Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi. İşte bebeklerine verdikleri isim...

SON DAKİKA: Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın kızları doğdu! İşte bebeklerine verdikleri isim...

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol alan ve ardından arkadaşlıkları aşka dönüşen Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, iki yıllık mutlu ilişkilerinin ardından 2022 yılında evlilikle taçlandırdı.

SON DAKİKA: Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın kızları doğdu! İşte bebeklerine verdikleri isim...

Mutlu beraberlikleri devam eden ünlü çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti.

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SON DAKİKA: Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın kızları doğdu! İşte bebeklerine verdikleri isim...

"KIZ BEBEMİZ GELİYOR"

İlk çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyuran oyuncu çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, kız bebek beklediklerini şu sözlerle açıklamıştı:

"Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu."

SON DAKİKA: Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın kızları doğdu! İşte bebeklerine verdikleri isim...

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY ANNE OLDU

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü çift bebeklerini kucaklarına aldı.

SON DAKİKA: Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın kızları doğdu! İşte bebeklerine verdikleri isim...

Yıldız Çağrı Atiksoy riskli bir doğum olduğu için acilen doğuma alındı.

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