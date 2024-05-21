Giriş Tarihi: 21.05.2024 14:07
Güncelleme Tarihi: 21.05.2024
14:38
SON DAKİKA: Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'ın kızları doğdu! İşte bebeklerine verdikleri isim...
Kuruluş Osman dizisinde 'Malhun Hatun' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı oyuncu Berk Oktay'la 2022 yılında dünyaevine girmişti. Mutlu birliktelikleri olan Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, hayatlarının en özel anını yaşadı. İlk çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan çiftten sevindiren haber geldi. Yıldız Çağrı Atiksoy'la Berk Oktay'ın kızları dünyaya geldi. İşte bebeklerine verdikleri isim...