SON DAKİKA: Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın kızları doğdu! İşte bebeklerine verdikleri isim...

"KIZ BEBEMİZ GELİYOR"

İlk çocuklarını kucaklarına alacaklarını duyuran oyuncu çiftten Yıldız Çağrı Atiksoy, kız bebek beklediklerini şu sözlerle açıklamıştı:

"Kız bebeğimiz geliyor. Allah'ım sana şükürler olsun. Sağlıkla, vaktinde kavuşmak nasip olsun. Bir gün kızım olursa annemin, hayatım boyunca ettiği dualar sayesinde olacağını çok iyi biliyordum. Sonra da buna Berk dahil oldu."