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Haberler Galeri Oyuncular diziyi anlattı! "Zembilli samimiyet demek"
Giriş Tarihi: 21.02.2025 07:34 Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 07:35

Oyuncular diziyi anlattı! "Zembilli samimiyet demek"

Her cuma yeni bölümüyle ekrana gelen Zembilli'nin oyuncuları diziyi anlattı.

Oyuncular diziyi anlattı! Zembilli samimiyet demek

Oyuncuların verdiği en popüler cevap 'samimiyet' olurken, setten kameralara yansıyan görüntüler de bu durumun kanıtı niteliğinde oldu.

Oyuncular diziyi anlattı! Zembilli samimiyet demek

Birbirleri ile eğlenceli anlar geçiren oyuncuların samimiyeti hem diziye hem de fotoğraflara yansıyor.

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Oyuncular diziyi anlattı! Zembilli samimiyet demek

Sude Zülal Güler: Köyün dokusu en sevdiğim yanı ve masumiyet.

Damlasu İkizoğlu: Samimiyet

Atakan Hoşgören: Yemekleri (gülüyor)

Oyuncular diziyi anlattı! Zembilli samimiyet demek

Yalçın Hafızoğlu: Hayatın içinden olması…

Melisa Bostancıoğlu: Sıcaklık

Dilaray Yeşilyaprak: Samimiyet

Aykut Yılmaz: Oyuncu arkadaşlarım

Oyuncular diziyi anlattı! Zembilli samimiyet demek

Murat Akkoyunlu: Aile ilişkisi

Burak Can: Samimiyet

Melis Özçimen: Doğallık

Elmas Evşen: Geçmişte yaşanıyor olması

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