Oyuncular diziyi anlattı! "Zembilli samimiyet demek"

Oyuncuların verdiği en popüler cevap 'samimiyet' olurken, setten kameralara yansıyan görüntüler de bu durumun kanıtı niteliğinde oldu. Birbirleri ile eğlenceli anlar geçiren oyuncuların samimiyeti hem diziye hem de fotoğraflara yansıyor. Sude Zülal Güler: Köyün dokusu en sevdiğim yanı ve masumiyet. Damlasu İkizoğlu: Samimiyet Atakan Hoşgören: Yemekleri (gülüyor) Yalçın Hafızoğlu: Hayatın içinden olması... Melisa Bostancıoğlu: Sıcaklık Dilaray Yeşilyaprak: Samimiyet Aykut Yılmaz: Oyuncu arkadaşlarım Murat Akkoyunlu: Aile ilişkisi Burak Can: Samimiyet Melis Özçimen: Doğallık Elmas Evşen: Geçmişte yaşanıyor olması 'Zembilli' yeni bölümleriyle her cuma atv'de.