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Haberler Galeri Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü…
Giriş Tarihi: 24.09.2021 10:46 Güncelleme Tarihi: 24.09.2021 10:51

Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü…

Mide küçültme ameliyatı geçirerek 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, yıllar sonra ortaya çıktı. Ozan Orhon, 130 kiloya ulaşınca çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı. Şarkıcı ameliyatıyla ilgili olarak "Bu olduğum son ameliyat artık. Bünyem başka ameliyatı kaldıramaz" açıklamasını yapmıştı. Ozan Orhon, yeniden müzik piyasasına dönmeye hazırlanıyor. Z kuşağına yönelik bir şarkıyla çıkacağım. Önümde zor bir süreç var, yeni nesle kendimi tanıtacağım" dedi.

Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü…

Uzun yıllardır ortalarda görünmeyen Ozan Orhon sahnelere dönmeye hazırlanıyor. Orhon, Kıbrıs'a yerleştiğini ve yapacağı single ile yeni kuşağa kendini hatırlatacağını söyledi. Uzun süre sonra ortaya çıkan Orhon, gümüş kaplama motosikletiyle objektiflere takıldı.

Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü…

Orhon, Kıbrıs'a yerleştiğini ve yapacağı single ile yeni kuşağa kendini hatırlatacağını söyledi. Uzun süre sonra ortaya çıkan Orhon, gümüş kaplama motosikletiyle objektiflere takıldı.

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Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü…

'SEKİZ SENEDİR KIBRIS'TAYDIM'

Single için Bahadır Tatlıöz'le çalışacağını anlatan ünlü şarkıcı şöyle konuştu "Sekiz senedir Kıbrıs'taydım, şimdi orayı bıraktım oradaki evim yazlık olarak duruyor buradayım."

Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü…

"Dünya tatlısı eşim Selcan ile evlendim, eşim büyük destek bana yoksa kimse beni Kıbrıs'tan getiremezdi. Yeni bir single yapacağız Bahadır Tatlıöz'le, beraber zor bir süreç çünkü yeni bir kuşak var. Şimdi bu kuşağa kendimizi yeniden hatırlatmak amacıyla tek şarkıyla çıkacağım sonra üç ay da bir şarkılarımı çıkaracağım."

Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü…

"Biliyorum ki şu anki dünyamız rap müzik, ben de Ragaton bir şarkı yapacağım, Z kuşağına yöneldik, beni de kızım yönlendirdi bizim zamanımız böyle değildi, bir kaç televizyon kanalı vardı şimdi herkesin elinde akıllı telefon vallahi sil baştan yapıyorum kendimi. İlk kez çıkıyormuş gibi hissediyorum."

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