Ozan Orhon yıllar sonra ortaya çıktı! Midesine kelepçe taktırmış ölümden dönmüştü…

Mide küçültme ameliyatı geçirerek 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, yıllar sonra ortaya çıktı. Ozan Orhon, 130 kiloya ulaşınca çareyi kelepçe taktırmakta bulmuştu. 3,5 ayda 60 kilo veren Ozan Orhon, hızlı kilo kaybı nedeniyle hastanelik olmuş ve ikinci kez ameliyat masasına yatmıştı. Şarkıcı ameliyatıyla ilgili olarak "Bu olduğum son ameliyat artık. Bünyem başka ameliyatı kaldıramaz" açıklamasını yapmıştı. Ozan Orhon, yeniden müzik piyasasına dönmeye hazırlanıyor. Z kuşağına yönelik bir şarkıyla çıkacağım. Önümde zor bir süreç var, yeni nesle kendimi tanıtacağım" dedi.