Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:26
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
09:26
Özcan Deniz'in ağabeyinden bomba sözler: "Tüm belgelerle ortaya çıkaracağım! Özcan tüm parayı İngiltere'ye götürüp..."
Özcan Deniz ve ailesi arasındaki gerginliği, tarafların karşılıklı suçlamalarını ve hukuki süreci mercek altına alan Tuba Kalçık, bu yazısında Ercan Deniz'in sözlerine de yer verdi. Yaşanan gerilimlerin arka planını gözler önüne seren bu haberde aynı zamanda Edip Akbayram'ın cenazesinde yaşananların da oldukça dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı. İşte detaylar...