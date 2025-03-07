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Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 09:26

Özcan Deniz'in ağabeyinden bomba sözler: "Tüm belgelerle ortaya çıkaracağım! Özcan tüm parayı İngiltere'ye götürüp..."

Özcan Deniz ve ailesi arasındaki gerginliği, tarafların karşılıklı suçlamalarını ve hukuki süreci mercek altına alan Tuba Kalçık, bu yazısında Ercan Deniz'in sözlerine de yer verdi. Yaşanan gerilimlerin arka planını gözler önüne seren bu haberde aynı zamanda Edip Akbayram'ın cenazesinde yaşananların da oldukça dikkat çekici olduğuna vurgu yaptı. İşte detaylar...

Tuba KALÇIK
Özcan Deniz’in ağabeyinden bomba sözler: Tüm belgelerle ortaya çıkaracağım! Özcan tüm parayı İngiltere’ye götürüp...

Özcan Deniz ailesinde sular durulmuyor. 'İmar kirliliğine neden olma' ve 'Kültür Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçlarından hakkında açılan soruşturma kapsamında savcılığa ifade veren Özcan Deniz, villanın sadece kullanım hakkının kendisinde olduğunu söyledi.

Özcan Deniz’in ağabeyinden bomba sözler: Tüm belgelerle ortaya çıkaracağım! Özcan tüm parayı İngiltere’ye götürüp...

Bu durumdan dolayı abisi Ercan Deniz'i suçlayan Özcan Deniz tüm sorumluluğun abisinde olduğunu belirtti. "Ben sadece intifa hakkı olan biriyim. İnşaatın sahibi değilim, yapan ben değilim" diyen Özcan Deniz'e şu soruları sormak isterim:

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Özcan Deniz’in ağabeyinden bomba sözler: Tüm belgelerle ortaya çıkaracağım! Özcan tüm parayı İngiltere’ye götürüp...

Madem tüm sorumluluk abi Ercan Deniz ve müteahhitin ise o zaman neden Özcan Deniz, 20 Temmuz 2024 tarihinde müteahhit Ahmet Algan ile kaçak inşaatın yapılması için protokol imzaladı? Eğer Özcan Deniz'in kaçak inşaat yapılırken haberin yoksa neden kendi oturduğu evi 'örnek villa' olarak gösterip, inşaatın bitirilmesi için müteahhit ile böyle bir protokol yaptı?

Özcan Deniz’in ağabeyinden bomba sözler: Tüm belgelerle ortaya çıkaracağım! Özcan tüm parayı İngiltere’ye götürüp...

Özcan Deniz'in suçlamalarının odağında olan Ercan Deniz'i aradığımda ise şunları söyledi: "Özcan Deniz kaçak yapıdan haberim yok diyerek tamamen yalan söylüyor. Avukatları 'Belediyede tanıdıklarımız var çözeceğiz' dediler. Durum ortada. Özcan beni suçlayarak hiçbir yere varamaz. Kardeşimi kandırıp paramızın üstüne konmaya çalışan kendisi. Yıllarca Özcan için çalıştım, parasız ortada kalan da benim. Özcan mağdurum diyor da esas mağdur biziz. Kendisi gayet iyi para kazanıyor. Özcan'ın sadece kredi kartı harcaması aylık bir milyon TL. Bölüm başı 2 milyon 250 bin TL para kazanıyor oynadığı dizide. O mu mağdurmuş? Şimdi tüm paralarını İngiltere'ye götürüp, oraya yerleşme planı yapıyor. Ailesini sildiğini açıkladı. Esas ben onu sildim. Vasiyetim var cenazeme bile gelmesin. Bana hırsız diyor. Bundan dolayı kendisi hakkında suç duyurusunda bulunacağım. Elimdeki belgelerle kimin haklı olduğu ortaya çıkacak." Tarafların açıklamaları bunlar. Bekleyip göreceğiz kim haklı, kim haksız?


Özcan Deniz’in ağabeyinden bomba sözler: Tüm belgelerle ortaya çıkaracağım! Özcan tüm parayı İngiltere’ye götürüp...

MÜZİK DÜNYASINDAN BİR USTAYI DAHA KAYBETTİK
2025'in ilk yarısında müzik dünyasından iki usta ismi kaybettik. Önce Ferdi Tayfur aramızdan ayrıldı sonra Edip Akbayram. Ne şanslıyım ki iki ustayı da yakından tanıma ve röportaj yapma fırsatım oldu. Edip Akbayram da Tayfur gibi halkın sanatçısıydı. Aldırma Gönül, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz gibi dillere pelesenk olmuş şarkılar bıraktı ardında.