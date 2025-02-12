Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:47
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025
07:58
Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Deniz GÜNAYDIN'A konuştu! "Kız kardeşimiz Yurda'yı çocuğunun gözleri önünde dövdü"
Ünlü sanatçı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Bir süredir ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ile arası bozuk olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in ailesi karıştı. Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Deniz, GÜNAYDIN'A son durumu anlattı. Ercan Deniz, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı çocuğunun gözleri önünde dövdü" dedi.