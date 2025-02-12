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Haberler Galeri Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Deniz GÜNAYDIN'A konuştu! "Kız kardeşimiz Yurda'yı çocuğunun gözleri önünde dövdü"
Giriş Tarihi: 12.02.2025 07:47 Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 07:58

Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Deniz GÜNAYDIN'A konuştu! "Kız kardeşimiz Yurda'yı çocuğunun gözleri önünde dövdü"

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündemden düşmüyor. Bir süredir ağabeyi ve eski menajeri Ercan Deniz ile arası bozuk olan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz'in ailesi karıştı. Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Deniz, GÜNAYDIN'A son durumu anlattı. Ercan Deniz, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı çocuğunun gözleri önünde dövdü" dedi.

TUBA KALÇIK
Özcan Deniz’in erkek kardeşi Ercan Deniz GÜNAYDIN’A konuştu! Kız kardeşimiz Yurda’yı çocuğunun gözleri önünde dövdü

Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın, görümcesi Yurda Deniz ile yaşadığı polemik, tüm aileyi karıştırdı. Karısının tarafını tutan Özcan Deniz'in arası annesi, kız kardeşi ve erkek kardeşiyle açıldı.

Özcan Deniz’in erkek kardeşi Ercan Deniz GÜNAYDIN’A konuştu! Kız kardeşimiz Yurda’yı çocuğunun gözleri önünde dövdü

Özcan Deniz'in erkek kardeşi Ercan Deniz, GÜNAYDIN'A son durumu anlattı.

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Özcan Deniz’in erkek kardeşi Ercan Deniz GÜNAYDIN’A konuştu! Kız kardeşimiz Yurda’yı çocuğunun gözleri önünde dövdü

"ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE DÖVDÜ"
Ercan Deniz, "Özcan annemizi evden attı, kız kardeşimiz Yurda'yı ise çocuğunun gözleri önünde dövdü" dedi.

Özcan Deniz’in erkek kardeşi Ercan Deniz GÜNAYDIN’A konuştu! Kız kardeşimiz Yurda’yı çocuğunun gözleri önünde dövdü

Daha önce "Artık benim ailemle aramda hiçbir bağ kalmadı. Her şeyin sorumlusu o sinsi kız kardeşim" diyen Özcan Deniz ise son durumla ilgili defalarca aramamıza rağmen dönüş yapmadı.

Özcan Deniz’in erkek kardeşi Ercan Deniz GÜNAYDIN’A konuştu! Kız kardeşimiz Yurda’yı çocuğunun gözleri önünde dövdü

ŞOKE EDEN SÖZLER

Öte yandan Özcan Deniz'in dört kız kardeşinden en büyüğü Yurda Güler, şoke eden açıklamalarıyla gündem olmuştu.

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