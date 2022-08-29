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Haberler Galeri Özge Özder mum gibi eridi! 17 kilo veren güzel oyuncunun fit haline övgüler yağdı!
Giriş Tarihi: 29.08.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 13:21

Özge Özder mum gibi eridi! 17 kilo veren güzel oyuncunun fit haline övgüler yağdı!

Müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Özge Özder, ilk bebeği Eva Luna'yı 2021 Şubat'ta kucağına almıştı. Özge Özder, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncularımızdan. Özder, yaptığı paylaşımlarla her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Tatil sezonu açan ünlü çift kızları Eva Luna ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Özge Özder, son olarak kızıyla deniz keyfini paylaştı. Güzel oyuncunun fit hali dikkat çekti. Özge Özder doğumdan sonra 11 kilo, daha sonrasında da 6 kilo vererek toplamda 17 kilo verdi.

Özge Özder mum gibi eridi! 17 kilo veren güzel oyuncunun fit haline övgüler yağdı!

Özge Özder doğumdan sonra 11 kilo, daha sonrasında da 6 kilo vererek toplamda 17 kilo verdi.

Özge Özder mum gibi eridi! 17 kilo veren güzel oyuncunun fit haline övgüler yağdı!

En son Sadakatsiz dizisinde rol alan ünlü oyuncu Özge Özder, ikinci evliliğini 2018'de Sinan Güleryüz ile yapmış, Şubat 2021'de de kızı Luna'yı dünyaya getirmişti.

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Özge Özder mum gibi eridi! 17 kilo veren güzel oyuncunun fit haline övgüler yağdı!

Ünlü oyuncu, şu sıralar eşi ve bebeği ile Bodrum'da tatil yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Özder, mayolu karelerini sosyal medya hesabından yayınladı.

Özge Özder mum gibi eridi! 17 kilo veren güzel oyuncunun fit haline övgüler yağdı!

17 KİLO GİTTİ

Özge Özder hamile kaldığında 52, doğuma girdiğinde 67 kiloydu. İlk etapta 11, sonrasında 6 kilo verdi.

Özge Özder mum gibi eridi! 17 kilo veren güzel oyuncunun fit haline övgüler yağdı!

'O Hayat Benim' dizisindeki kilolu haliyle hafızalara kazınan ve daha sonra kilo vermek için mide küçültme ameliyatı olan Yeşim Ceren Bozoğlu 58 kiloya kadar düşmüştü.

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