Giriş Tarihi: 29.08.2022 13:19 Güncelleme Tarihi: 29.08.2022 13:21

Özge Özder mum gibi eridi! 17 kilo veren güzel oyuncunun fit haline övgüler yağdı!

Müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Özge Özder, ilk bebeği Eva Luna'yı 2021 Şubat'ta kucağına almıştı. Özge Özder, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncularımızdan. Özder, yaptığı paylaşımlarla her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. Tatil sezonu açan ünlü çift kızları Eva Luna ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Özge Özder, son olarak kızıyla deniz keyfini paylaştı. Güzel oyuncunun fit hali dikkat çekti. Özge Özder doğumdan sonra 11 kilo, daha sonrasında da 6 kilo vererek toplamda 17 kilo verdi.