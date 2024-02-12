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Haberler Galeri Özge Özder’in kızı Eva Luna 3 yaşına girdi! Annesinin kopyası tatlı Luna’ya 'Maşallah' yorumları yağdı!
Giriş Tarihi: 12.02.2024 14:11 Güncelleme Tarihi: 12.02.2024 14:20

Özge Özder’in kızı Eva Luna 3 yaşına girdi! Annesinin kopyası tatlı Luna’ya 'Maşallah' yorumları yağdı!

Özge Özder ile Sinan Güleryüz sosyal medya hesaplarından kızlarının doğum gününü duygu yüklü sözlerle kutladılar. Ünlü çift kızları Eva Luna'nın doğum gününü müthiş bir partiyle kutladı. Müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Özge Özder, ilk bebeği Eva Luna'yı 2021 Şubat'ta kucağına almıştı. Özge Özder, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncularımızdan. Özder, yaptığı paylaşımlarla her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. İşte Luna'nın büyük beğeni toplayan doğum günü partisinden kareler…

Özge Özder’in kızı Eva Luna 3 yaşına girdi! Annesinin kopyası tatlı Luna’ya ’Maşallah’ yorumları yağdı!

Son olarak 'Sadakatsiz' dizisinde Derya karakteriyle izlediğimiz Özge Özder, Sinan Güleryüz ile mutlu evliliğini sürdürüyor. 2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder ile Sinan Güleryüz çifti, üç yıl önce kızları Eva Luna'yı kucaklarına almıştı. Özge Özder ile Sinan Güleryüz, kızları Luna'nın doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladılar. 3 yaşına giren tatlı Luna, annesine olan benzerliği ile de dikkat çekti.

Özge Özder’in kızı Eva Luna 3 yaşına girdi! Annesinin kopyası tatlı Luna’ya ’Maşallah’ yorumları yağdı!

Ünlü çift, kızları Eva Luna'yı 2021 Şubat'ta kucağına almıştı.

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Özge Özder’in kızı Eva Luna 3 yaşına girdi! Annesinin kopyası tatlı Luna’ya ’Maşallah’ yorumları yağdı!
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Özge Özder’in kızı Eva Luna 3 yaşına girdi! Annesinin kopyası tatlı Luna’ya ’Maşallah’ yorumları yağdı!
Özge Özder’in kızı Eva Luna 3 yaşına girdi! Annesinin kopyası tatlı Luna’ya ’Maşallah’ yorumları yağdı!
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