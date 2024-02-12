Özge Özder’in kızı Eva Luna 3 yaşına girdi! Annesinin kopyası tatlı Luna’ya ’Maşallah’ yorumları yağdı!

Son olarak 'Sadakatsiz' dizisinde Derya karakteriyle izlediğimiz Özge Özder, Sinan Güleryüz ile mutlu evliliğini sürdürüyor. 2018 yılında nikah masasına oturan Özge Özder ile Sinan Güleryüz çifti, üç yıl önce kızları Eva Luna'yı kucaklarına almıştı. Özge Özder ile Sinan Güleryüz, kızları Luna'nın doğum gününü sosyal medya hesaplarından kutladılar. 3 yaşına giren tatlı Luna, annesine olan benzerliği ile de dikkat çekti.