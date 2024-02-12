Giriş Tarihi: 12.02.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 12.02.2024
14:20
Özge Özder’in kızı Eva Luna 3 yaşına girdi! Annesinin kopyası tatlı Luna’ya 'Maşallah' yorumları yağdı!
Özge Özder ile Sinan Güleryüz sosyal medya hesaplarından kızlarının doğum gününü duygu yüklü sözlerle kutladılar. Ünlü çift kızları Eva Luna'nın doğum gününü müthiş bir partiyle kutladı. Müzisyen Sinan Güleryüz ile 2018 yılında nikah masasına oturan ünlü oyuncu Özge Özder, ilk bebeği Eva Luna'yı 2021 Şubat'ta kucağına almıştı. Özge Özder, sosyal medyayı aktif kullanan oyuncularımızdan. Özder, yaptığı paylaşımlarla her zaman ilgi odağı olmayı başarıyor. İşte Luna'nın büyük beğeni toplayan doğum günü partisinden kareler…