‘Özgürlükçü’ zihniyetin çifte standartları: Gökhan Ünver’i neden hedef alıyorlar?

Siz nasıl özgürlükçüsünüz? Sizin gibi düşünmeyenleri fişleyerek, hedefe koyarak mı özgürlükçü oluyorsunuz? Sosyal medyada herkes sizin istediğiniz gibi paylaşım yapmak zorunda mı? Ya da kendi mahallenizden gördüğünüz sanatçılar kapalı devre sadece muhalif basına mı konuşmalı? Karşı tarafı eleştirirken 'ifade özgürlüğü' söylemini dilinden düşürmen bu güruh sıra kendilerine gelince lincin alasını yapıyorlar.