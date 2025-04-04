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Haberler Galeri ‘Özgürlükçü’ zihniyetin çifte standartları: Gökhan Ünver’i neden hedef alıyorlar?
Giriş Tarihi: 04.04.2025 07:17 Güncelleme Tarihi: 04.04.2025 07:20

‘Özgürlükçü’ zihniyetin çifte standartları: Gökhan Ünver’i neden hedef alıyorlar?

Türkiye'deki 'özgürlükçü' kesimin, sosyal medyada kendilerine uymayan görüşleri hedef alıp linç etmeye devam ettiğini gözler önüne seriyor. Gökhan Ünver'in etkinliğinin iptal edilmesiyle başlayan bu skandal, sol görüşlü belediyelerin ve sanatçılarının 'özgürlükçü' maskesiyle nasıl çifte standart uyguladığını gösteriyor. Peki, gerçekten özgürlükçü olan bu kesim, karşı görüşe tahammül edebilecek mi? Tuba Kalçık, bu önemli yazısında tüm gerçeği ortaya koyuyor!

Tuba KALÇIK
‘Özgürlükçü’ zihniyetin çifte standartları: Gökhan Ünver’i neden hedef alıyorlar?

Bugüne kadar GÜNAYDIN için bir çok röportaj yaptım. Ülkemizdeki çeşitliliği yansıtmak amacıyla her kesimden insanla röportaj yapmaya özen gösterdim. Rahmetli Edip Akbayram'dan Selda Bağcan'a Bülent Ortaçgil'den Şükrü Erbaş'a Erdal Beşikçioğlu'ndan Cahit Berkay'a kadar bir çok önemli isimle yaptığım röportajlarda bana konuşanlar hep aynı linç kültürüyle karşılaştı.

‘Özgürlükçü’ zihniyetin çifte standartları: Gökhan Ünver’i neden hedef alıyorlar?

Kendi mahallelerinden gördükleri sanatçılar sadece onlara konuşsun isteyen, açıklamalarını beğenmediklerinde de hedef haline getirip itibar suikastı yapan bir güruh var sosyal medyada. Mesela Cahit Berkay gibi değerli bir müzisyen SABAH gazetesine konuştu diye ''İnşallah ölürsün' diyebilecek kadar delirmiş bir grup bu.

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‘Özgürlükçü’ zihniyetin çifte standartları: Gökhan Ünver’i neden hedef alıyorlar?

Şimdi de benzer linci Gökhan Ünver'e yapıyor aynı kesim. Neymiş İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki göstermemiş. Hedefe koydular Ünver'i sonra da CHP'li belediyeler tek tek gösterisini iptal etti. SABAH'a konuşan solcu sanatçıların da konserlerini iptal etmişti CHP'li belediyeler. Aynı zihniyet devam ediyor yani.. Tek tek insanları hedefe koyuyorlar… Bir de bu kesim kendini 'demokrat, özgürlükçü' falan diye tanımlıyor. İktidarı da bundan dolayı eleştiriyorlar.

‘Özgürlükçü’ zihniyetin çifte standartları: Gökhan Ünver’i neden hedef alıyorlar?

Siz nasıl özgürlükçüsünüz? Sizin gibi düşünmeyenleri fişleyerek, hedefe koyarak mı özgürlükçü oluyorsunuz? Sosyal medyada herkes sizin istediğiniz gibi paylaşım yapmak zorunda mı? Ya da kendi mahallenizden gördüğünüz sanatçılar kapalı devre sadece muhalif basına mı konuşmalı? Karşı tarafı eleştirirken 'ifade özgürlüğü' söylemini dilinden düşürmen bu güruh sıra kendilerine gelince lincin alasını yapıyorlar.

‘Özgürlükçü’ zihniyetin çifte standartları: Gökhan Ünver’i neden hedef alıyorlar?

Ünver'in işlerini iptal ettirerek akılları sıra onu terbiye etmeye çalışıyorlar. İşi o kadar zıvanadan çıkardılar ki, mesela Avcılar Belediyesi etkinliklerini duyurduğu gönderisinin altına 'Gökhan Ünver'in gösterisini iptal edin. AKP'li istemiyoruz ilçemizde' diye yazan bir sosyal medya kullanıcısına cevap olarak etkinliği iptal etti. 'İlçemizde AKP'li istemiyoruz' diyen bir faşizan kafanın peşine takılıp Ünver'in etkinliğini iptal eden Avcılar Belediyesi de benzer bir kafada anlaşılan.