Giriş Tarihi: 04.04.2025 07:17
Güncelleme Tarihi: 04.04.2025
07:20
‘Özgürlükçü’ zihniyetin çifte standartları: Gökhan Ünver’i neden hedef alıyorlar?
Türkiye'deki 'özgürlükçü' kesimin, sosyal medyada kendilerine uymayan görüşleri hedef alıp linç etmeye devam ettiğini gözler önüne seriyor. Gökhan Ünver'in etkinliğinin iptal edilmesiyle başlayan bu skandal, sol görüşlü belediyelerin ve sanatçılarının 'özgürlükçü' maskesiyle nasıl çifte standart uyguladığını gösteriyor. Peki, gerçekten özgürlükçü olan bu kesim, karşı görüşe tahammül edebilecek mi? Tuba Kalçık, bu önemli yazısında tüm gerçeği ortaya koyuyor!