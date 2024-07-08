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Haberler Galeri Özkan Uğur'suz 1 sene geçti! Oğlu Alişan Uğur'dan duygulandıran nostaljik video "Sana olan özlemim..."
Giriş Tarihi: 08.07.2024 14:47 Güncelleme Tarihi: 08.07.2024 14:59

Özkan Uğur'suz 1 sene geçti! Oğlu Alişan Uğur'dan duygulandıran nostaljik video "Sana olan özlemim..."

MFÖ grubu solisti , efsane sanatçı Özkan Uğur geçtiğimiz yıl 8 Temmuz'da hayata gözlerini yummuştu. Sevilen ismin vefatı ailesi, sevenleri ve sanat camiasını yasa boğmuştu. Lenf kanserine yenik düşen Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıldı. Merhum sanatçıyı oğlu Alişan Uğur ve eşi Aysun Uğur, sosyal medya hesaplarından yaptıkları özlem dolu paylaşımlar ile andı. Alişan Uğur'un, babası Özkan Uğur ile çocukluğundan kalma nostaljik videosu herkes duygulandırdı...

Özkan Uğur’suz 1 sene geçti! Oğlu Alişan Uğur’dan duygulandıran nostaljik video Sana olan özlemim...

MFÖ Grubu solisti Özkan Uğur aramızdan ayrılalı 1 yıl oldu...

Özkan Uğur’suz 1 sene geçti! Oğlu Alişan Uğur’dan duygulandıran nostaljik video Sana olan özlemim...

Yakalandığı Lenf kanseriyle uzun yıllar mücadele eden Özkan Uğur, geçtiğimiz yıl 69 yaşında hayata, ailesine ve sevenlerine veda etmişti...

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Özkan Uğur’suz 1 sene geçti! Oğlu Alişan Uğur’dan duygulandıran nostaljik video Sana olan özlemim...

Vefat haberi ile tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Özkan Uğur, gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Özkan Uğur'suz 1 yıl geçti...

Özkan Uğur’suz 1 sene geçti! Oğlu Alişan Uğur’dan duygulandıran nostaljik video Sana olan özlemim...

Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıldı.

Özkan Uğur’suz 1 sene geçti! Oğlu Alişan Uğur’dan duygulandıran nostaljik video Sana olan özlemim...

Merhum sanatçıyı oğlu Alişan Uğur ve eşi Aysun Uğur, sosyal medya hesaplarından yaptıkları özlem dolu paylaşımlar ile andı.

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