Giriş Tarihi: 08.07.2024 14:47
Güncelleme Tarihi: 08.07.2024
14:59
Özkan Uğur'suz 1 sene geçti! Oğlu Alişan Uğur'dan duygulandıran nostaljik video "Sana olan özlemim..."
MFÖ grubu solisti , efsane sanatçı Özkan Uğur geçtiğimiz yıl 8 Temmuz'da hayata gözlerini yummuştu. Sevilen ismin vefatı ailesi, sevenleri ve sanat camiasını yasa boğmuştu. Lenf kanserine yenik düşen Özkan Uğur ölüm yıl dönümünde özlem ve rahmetle anıldı. Merhum sanatçıyı oğlu Alişan Uğur ve eşi Aysun Uğur, sosyal medya hesaplarından yaptıkları özlem dolu paylaşımlar ile andı. Alişan Uğur'un, babası Özkan Uğur ile çocukluğundan kalma nostaljik videosu herkes duygulandırdı...