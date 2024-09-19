Giriş Tarihi: 19.09.2024 07:09
Güncelleme Tarihi: 19.09.2024
07:13
Pamuk ipliğine bağlı dengeler! İşte katı kurallarla yaşayan Karadut’un meşhur “Erdem” ailesi...
İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık gibi yıldız isimlerin kadrosunda yer aldığı atv'nin yeni dizisi KARADUT, ilk bölümü öncesi yayınlanan tanıtımlarıyla heyecanı artırdı. Kurallarla çevrili yaşayan Erdem Ailesi'nin kızı Zuhal'in aşkı tanıma hikayesini anlatan dizi, büyük merak uyandırdı. Tims&B Productions imzalı yeni dizisi "Karadut" ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek.