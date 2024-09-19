Pamuk ipliğine bağlı dengeler! İşte katı kurallarla yaşayan Karadut’un meşhur “Erdem” ailesi...

Figen Erdem Yüksel (Aslı İnandık): Zuhal'in bir küçüğü olan Figen, ailede başarılı bir evliliğe imza atmayı başarmış tek kişidir. Ayhan ile 10 yılı aşan evliliği ve iki çocuğu paylaşması onları her mücadelede birlik olan bir takım haline getirmiştir.