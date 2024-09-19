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Haberler Galeri Pamuk ipliğine bağlı dengeler! İşte katı kurallarla yaşayan Karadut’un meşhur “Erdem” ailesi...
Giriş Tarihi: 19.09.2024 07:09 Güncelleme Tarihi: 19.09.2024 07:13

Pamuk ipliğine bağlı dengeler! İşte katı kurallarla yaşayan Karadut’un meşhur “Erdem” ailesi...

İrem Helvacıoğlu, Şükrü Özyıldız, Aslı İnandık gibi yıldız isimlerin kadrosunda yer aldığı atv'nin yeni dizisi KARADUT, ilk bölümü öncesi yayınlanan tanıtımlarıyla heyecanı artırdı. Kurallarla çevrili yaşayan Erdem Ailesi'nin kızı Zuhal'in aşkı tanıma hikayesini anlatan dizi, büyük merak uyandırdı. Tims&B Productions imzalı yeni dizisi "Karadut" ilk bölümüyle 23 Eylül Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

Pamuk ipliğine bağlı dengeler! İşte katı kurallarla yaşayan Karadut’un meşhur Erdem ailesi...

ZUHAL'İN AŞK YOLCULUĞU ERDEM AİLESİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Kurallarla çevrili Erdem ailesinde Zuhal, kendi doğrularını bulmaya çalışırken babası ve kardeşleriyle farklı sınavlar yaşayacak. Zuhal'in aşk yolculuğunun aileyi nasıl etkileyeceği ise büyük merak konusu.

Pamuk ipliğine bağlı dengeler! İşte katı kurallarla yaşayan Karadut’un meşhur Erdem ailesi...

"ERDEM" AİLESİNİN ÜYELERİ ŞU ŞEKİLDE:

Zuhal Erdem (İrem Helvacıoğlu): Kişisel gelişim kariyerindeki üstün başarıyı aşk ve ilişkiler üzerine verdiği danışmanlıklar ve yazdığı kitaplardan elde etmiştir. Medyada görünen güçlü, güzel, modern kadın imajının altında ise ev hayatında bambaşka bir kimlik yatmaktadır. Babasının himayesinden çıkamayan bir ev kadını rolüne hapsolmuştur. Ailesine karşı sorumlulukları onu yalnız bir kadına dönüştürmüştür fakat beklemediği bir anda karşısına çıkan aşk uğruna babasını karşısına almayı göze alacaktır.

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Pamuk ipliğine bağlı dengeler! İşte katı kurallarla yaşayan Karadut’un meşhur Erdem ailesi...

Aslı Erdem (Selin Türkmen): Mimarlık kariyerine yeni başlamasına rağmen ailede Zuhal'in eline bakmayan tek üye olmayı başarmış genç bir kadındır. Ilımlı ve sıcakkanlı yapısıyla ablasının en güvenilir sırdaşlarından biri olmuştur. Aşkı ve sevgiyi hayatının merkezine koyar, yaşadığı ilişkiye körü körüne bağlıdır. Babasıyla en sağlıklı ve dengeli ilişkiyi kuran Aslı'dır.

Pamuk ipliğine bağlı dengeler! İşte katı kurallarla yaşayan Karadut’un meşhur Erdem ailesi...

Figen Erdem Yüksel (Aslı İnandık): Zuhal'in bir küçüğü olan Figen, ailede başarılı bir evliliğe imza atmayı başarmış tek kişidir. Ayhan ile 10 yılı aşan evliliği ve iki çocuğu paylaşması onları her mücadelede birlik olan bir takım haline getirmiştir.

Pamuk ipliğine bağlı dengeler! İşte katı kurallarla yaşayan Karadut’un meşhur Erdem ailesi...

Begüm Erdem (Ebrar Karabakan): Ailede en küçük olmanın verdiği şımarıklık ve rahatlıkla yerli yersiz kafasına estiği gibi davranmaktan çekinmez. Annesini çok küçük yaşta kaybetmesi üzerine Zuhal'i anne yerine koymuştur.

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