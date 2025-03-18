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Haberler Galeri 'Bu illet hastalığa bir çare bulsunlar' Pankreas kanserine yenik düşen Tanyeli’nin vasiyeti açıklandı! Ortaya çıkan detay herkesi kahretti...
Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:50 Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 09:58

'Bu illet hastalığa bir çare bulsunlar' Pankreas kanserine yenik düşen Tanyeli’nin vasiyeti açıklandı! Ortaya çıkan detay herkesi kahretti...

Dans şovlarıyla bir döneme iz bırakan 54 yaşındaki Tanyeli, 2,5 yıldır savaştığı pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Tanyeli'nin vefatı, sanat camiasını ve dostlarını derin bir üzüntüye boğarken, ünlü oryantalin vasiyeti de açıklandı. Ortaya çıkan bir detay, Tanyeli'nin sevenlerini kahretti. 'Bu illet hastalığa bir çare bulsunlar'

’Bu illet hastalığa bir çare bulsunlar’ Pankreas kanserine yenik düşen Tanyeli’nin vasiyeti açıklandı! Ortaya çıkan detay herkesi kahretti...

Mide ağrısı şikayetiyle doktora giden Tanyeli, pankreas kanseri olduğunu öğrenmişti. 2,5 yıldır tedavi gören Tanyeli'den acı haber dün geldi.

’Bu illet hastalığa bir çare bulsunlar’ Pankreas kanserine yenik düşen Tanyeli’nin vasiyeti açıklandı! Ortaya çıkan detay herkesi kahretti...

YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Ünlü oryantal geçtiğimiz günlerde entübe edilerek yoğun bakıma alınmıştı. Ancak Tanyeli, 2,5 yıldır savaştığı pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti.

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’Bu illet hastalığa bir çare bulsunlar’ Pankreas kanserine yenik düşen Tanyeli’nin vasiyeti açıklandı! Ortaya çıkan detay herkesi kahretti...

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI!

Ölümüyle sevenlerini derinden üzen Tanyeli'nin aynı zamanda vasiyeti de ortaya çıktı.

’Bu illet hastalığa bir çare bulsunlar’ Pankreas kanserine yenik düşen Tanyeli’nin vasiyeti açıklandı! Ortaya çıkan detay herkesi kahretti...

ANNESİNİN YANINA GÖMÜLMEK İSTEDİ!

Ünlü oryantal vefat etmeden önce yakınlarına, 2015 yılında kendisi gibi Pankreas kanserine yenik düşen ses ve sinema sanatçısı annesi Dolgun Sezer'in yanına gömülmek istediğini açıkladı.

’Bu illet hastalığa bir çare bulsunlar’ Pankreas kanserine yenik düşen Tanyeli’nin vasiyeti açıklandı! Ortaya çıkan detay herkesi kahretti...

"BU İLLET HASTALIĞA BİR ÇARE BULSUNLAR"

Annesini kanser yüzünden kaybeden Tanyeli cenazedeki, "Doktorlara yalvarıyorum ne olur, insanların hiç beklemediği bir anda kapısını çalan bu illet hastalığa bir çare bulsunlar. Annem tedavi görüp İstanbul'dan Bodrum'a gelirken Bursa yakınlarında eşimin memleketinde yaşamını yitirdi. Ayrıca bu mübarek ayda yine mübarek Cuma gününde yaşamını yitirdi. Acımız tarifsiz ama bu günler insanın acısını biraz hafifletiyor. Annem gülümseyerek yaşama veda etti. Bugün yanımda olan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum" bu sözleriyle tekrardan akıllara geldi...