Giriş Tarihi: 18.03.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025
09:58
'Bu illet hastalığa bir çare bulsunlar' Pankreas kanserine yenik düşen Tanyeli’nin vasiyeti açıklandı! Ortaya çıkan detay herkesi kahretti...
Dans şovlarıyla bir döneme iz bırakan 54 yaşındaki Tanyeli, 2,5 yıldır savaştığı pankreas kanserine yenik düşerek hayatını kaybetti. Tanyeli'nin vefatı, sanat camiasını ve dostlarını derin bir üzüntüye boğarken, ünlü oryantalin vasiyeti de açıklandı. Ortaya çıkan bir detay, Tanyeli'nin sevenlerini kahretti. 'Bu illet hastalığa bir çare bulsunlar'