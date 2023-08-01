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Haberler Galeri Param var havam var! Süreyya Yalçın gitse de gitmese de masası hep boş! Maliyeti dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 01.08.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 07:24

Param var havam var! Süreyya Yalçın gitse de gitmese de masası hep boş! Maliyeti dudak uçuklattı...

Süreyya Yalçın ve eşinin Bodrum Türkbükü'nde en sevdikleri restoranda daimi rezervasyonları var. Süreyya Yalçın-Ozan Baran çiftine, Bodrum esnafı bayılıyor. Gittikleri mekanı ihya eden çift için Türkbükü'nde müdavimi oldukları mekan ilginç bir uygulama yapıyor. Çift mekana gitse de gitmese de o masa boş tutuluyor. Sosyetik milyarder mekana girdiği anda ise Süreyya isimli şarkı çalınıyor. Süreyya Yalçın için masayı her gün boş tutmanın maliyeti epey yüksek. Çünkü masanın günlük getirisi yaklaşık 15 bin lira. İşletmeciye üç aylık maliyeti ise 1 milyon 350 bin lira.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Param var havam var! Süreyya Yalçın gitse de gitmese de masası hep boş! Maliyeti dudak uçuklattı...

KOMBİNE GİBİ
Süreyya Yalçın-Ozan Baran çiftine, Bodrum esnafı bayılıyor. Gittikleri mekanı ihya eden çift için Türkbükü'nde müdavimi oldukları mekan ilginç bir uygulama yapıyor.

Param var havam var! Süreyya Yalçın gitse de gitmese de masası hep boş! Maliyeti dudak uçuklattı...

Tıpkı statlardaki kombine sistemi gibi ikiliye en güzel masa ayrıldı. O masaya, başka hiçbir müşteri oturtulmuyor.

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Param var havam var! Süreyya Yalçın gitse de gitmese de masası hep boş! Maliyeti dudak uçuklattı...

SÜREYYA BAYILIYOR
Sosyetik milyarder için aynı mekanda başka bir jest daha yapılıyor. Serdar Ortaç'ın 'Süreyya' isimli şarkısı sosyetik milyarder mekana girdiği an çalınıyor. Yalçın bu jeste bayılıyor. Serdar Ortaç, iki yıl önce Ozan Baran'ın isteği üzerine 'Süreyya' isimli şarkıyı yapmıştı.

Param var havam var! Süreyya Yalçın gitse de gitmese de masası hep boş! Maliyeti dudak uçuklattı...

GÜNLÜĞÜ 15 BİN LİRA
Süreyya Yalçın için masayı her gün boş tutmanın maliyeti epey yüksek. Çünkü masanın günlük getirisi yaklaşık 15 bin lira. İşletmeciye üç aylık maliyeti ise 1 milyon 350 bin lira.

Param var havam var! Süreyya Yalçın gitse de gitmese de masası hep boş! Maliyeti dudak uçuklattı...

Süreyya Yalçın Baran, sonunda muradına erdi! 2008 yılında vefat eden babası Faruk Yalçın'ın bıraktığı 4 milyar dolarlık servetten payını alabilmek için yıllardır üvey kardeşleriyle davalık olan Süreyya Yalçın anlaşıp hakkına düşeni aldı. Konuyu GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt köşesine taşımıştı...

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