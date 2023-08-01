Giriş Tarihi: 01.08.2023 07:18 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 07:24

Param var havam var! Süreyya Yalçın gitse de gitmese de masası hep boş! Maliyeti dudak uçuklattı...

Süreyya Yalçın ve eşinin Bodrum Türkbükü'nde en sevdikleri restoranda daimi rezervasyonları var. Süreyya Yalçın-Ozan Baran çiftine, Bodrum esnafı bayılıyor. Gittikleri mekanı ihya eden çift için Türkbükü'nde müdavimi oldukları mekan ilginç bir uygulama yapıyor. Çift mekana gitse de gitmese de o masa boş tutuluyor. Sosyetik milyarder mekana girdiği anda ise Süreyya isimli şarkı çalınıyor. Süreyya Yalçın için masayı her gün boş tutmanın maliyeti epey yüksek. Çünkü masanın günlük getirisi yaklaşık 15 bin lira. İşletmeciye üç aylık maliyeti ise 1 milyon 350 bin lira.