Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
09:55
Yeşilçam bir yıldızını daha kaybetti! Hikmet Taşdemir'in sinemaya giriş hikayesi film gibi! Meğer parmağını kaybedince hayatı değişmiş...
Siyah gözlükleri, paltosu ve sert mizacıyla Yeşilçam'ın parmaksız kabadayısıydı...Kemal Sunal'ın oynadığı Hikmet Taşdemir Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif karakterleri ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil ile hafızalarda iz bırakmıştı. Yeşilçam'ın parmaksız kabadayısı olarak hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Canlandırdığı kötü karakterle damga vuran Hikmet Taşdemir'in sinemaya giriş hikayesi ise film gibi...