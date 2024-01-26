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Haberler Galeri Yeşilçam bir yıldızını daha kaybetti! Hikmet Taşdemir'in sinemaya giriş hikayesi film gibi! Meğer parmağını kaybedince hayatı değişmiş...
Giriş Tarihi: 26.01.2024 09:43 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 09:55

Yeşilçam bir yıldızını daha kaybetti! Hikmet Taşdemir'in sinemaya giriş hikayesi film gibi! Meğer parmağını kaybedince hayatı değişmiş...

Siyah gözlükleri, paltosu ve sert mizacıyla Yeşilçam'ın parmaksız kabadayısıydı...Kemal Sunal'ın oynadığı Hikmet Taşdemir Korkusuz Korkak filmindeki Gaddar Kerim, Umudumuz Şaban filmindeki Mardinli Arif karakterleri ve Tatar Ramazan filmindeki Cıbıl Halil ile hafızalarda iz bırakmıştı. Yeşilçam'ın parmaksız kabadayısı olarak hafızalara kazınan Hikmet Taşdemir tedavi gördüğü hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti. Canlandırdığı kötü karakterle damga vuran Hikmet Taşdemir'in sinemaya giriş hikayesi ise film gibi...

Yeşilçam bir yıldızını daha kaybetti! Hikmet Taşdemir’in sinemaya giriş hikayesi film gibi! Meğer parmağını kaybedince hayatı değişmiş...

Kemal Sunal efsanesi Korkusuz Korkak filminde canlandırdığı Gaddar Kerim karakteriyle ünlenen Hikmet Taşdemir'den acı haber geldi. Türk sinemasının 'kötü adamı' Hikmet Taşdemir, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yeşilçam bir yıldızını daha kaybetti! Hikmet Taşdemir’in sinemaya giriş hikayesi film gibi! Meğer parmağını kaybedince hayatı değişmiş...

Usta oyuncu, canlandırdığı kötü karakterle Türk sinemasına damga vurmuştu.

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Yeşilçam bir yıldızını daha kaybetti! Hikmet Taşdemir’in sinemaya giriş hikayesi film gibi! Meğer parmağını kaybedince hayatı değişmiş...

Siyah gözlükleri, paltosu ve sert mizacıyla Yeşilçam'ın parmaksız kabadayısıydı.

Yeşilçam bir yıldızını daha kaybetti! Hikmet Taşdemir’in sinemaya giriş hikayesi film gibi! Meğer parmağını kaybedince hayatı değişmiş...

Sinemaya ilk olarak 1971 yılında çekilen Baba filmi ile adım attı. Birçok filmde yardımcı rollerde oynadı.

Yeşilçam bir yıldızını daha kaybetti! Hikmet Taşdemir’in sinemaya giriş hikayesi film gibi! Meğer parmağını kaybedince hayatı değişmiş...

Sert mizacı nedeniyle çok sayıda filmde kabadayı rollerinde oynadı. 40 yılı aşkın senedir Silivri'de yaşıyordu.

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