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Haberler Galeri Pavyon kültürü denen rezillik
Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:28 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 09:51

Pavyon kültürü denen rezillik

Tepkiler çığ gibi büyüyor… "İnci Taneleri" dizisi günlerdir pavyon dansı sahneleri ile gündemde. Dizideki sahneler eleştirilerin odağı haline geldi. 'İnci Taneleri' dizisindeki Dilber karakterinin pavyon dansının özelinde 'pavyon kültürünün' yüceltilmesi akıllara durgunluk veriyor. Kadınların ve müşterilerin korkunç bir şekilde istismar edildiği, toplumun kanayan yarası pavyonlara Mevlüt Tezel'den farklı bakış açısı…

MEVLÜT TEZEL
Pavyon kültürü denen rezillik

Son dönem 'İnci Taneleri' dizisindeki Dilber karakterinin pavyon dansının özelinde 'pavyon kültürünün' yüceltilmesini şaşkınlıkla takip ediyorum.

Pavyon kültürü denen rezillik

Dizinin tanıtımı için özellikle pavyon kültürünü öne çıkaran bir 'PR' çalışması yapılıyor mu bilmiyorum.

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Pavyon kültürü denen rezillik

Ancak pavyon dans kurslarının açılması, pavyonlarda çalışanların sanki büyük bir iş yapıyorlarmış gibi lanse edilmeleri ve "Erkek adam pavyona gider" söylemini garip buluyorum.

Pavyon kültürü denen rezillik

Pavyonlarda neler yaşandığından haberi olmayanlar sosyal medyada pavyon kültürünü yüceltiyorlar.

Pavyon kültürü denen rezillik

Dilber'in dansının pavyonlara itibar kazandırması belki de toplumdaki cinsel açlığın göstergesi!

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