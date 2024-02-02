Giriş Tarihi: 02.02.2024 09:28
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
09:51
Pavyon kültürü denen rezillik
Tepkiler çığ gibi büyüyor… "İnci Taneleri" dizisi günlerdir pavyon dansı sahneleri ile gündemde. Dizideki sahneler eleştirilerin odağı haline geldi. 'İnci Taneleri' dizisindeki Dilber karakterinin pavyon dansının özelinde 'pavyon kültürünün' yüceltilmesi akıllara durgunluk veriyor. Kadınların ve müşterilerin korkunç bir şekilde istismar edildiği, toplumun kanayan yarası pavyonlara Mevlüt Tezel'den farklı bakış açısı…