Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Payitaht Abdülhamid'in usta ismi Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti!
Giriş Tarihi: 27.07.2024 11:51 Güncelleme Tarihi: 27.07.2024 11:55

Payitaht Abdülhamid'in usta ismi Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti!

'Payitaht Abdülhamid', 'Diriliş Ertuğrul', 'Kara Para Aşk', 'Muhteşem Yüzyıl', 'Kavak Yelleri', 'Dudaktan Kalbe', 'Kurtlar Vadisi', 'Arka Sokaklar' gibi birçok diziden tanıdığımız usta oyuncu Salahsun Hekimoğlu'ndan acı haber geldi! Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında vefat etti.

Payitaht Abdülhamid’in usta ismi Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti!

Sanat camiası bir ustasını daha kaybetti! Yer aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra sesi ile hayat verdiği karakterlerde yaşayacak olan Salahsun Hekimoğlu'ndan acı haber geldi.

Payitaht Abdülhamid’in usta ismi Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti!

"Arka Sokaklar", "Dudaktan Kalbe", "Payitaht Abdülhamid", "Kurtlar Vadisi" gibi yapımlarda boy gösteren ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında yaşamını yitirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Payitaht Abdülhamid’in usta ismi Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti!

Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu.

Payitaht Abdülhamid’in usta ismi Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti!

Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Payitaht Abdülhamid’in usta ismi Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti!

SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR?

"Payitaht Abdülhamid", "Diriliş: Ertuğrul", "Kurtlar Vadisi", "Arka Sokaklar ve "Kavak Yelleri"nin arasında olduğu birçok popüler dizide rol alan Hekimoğlu, 1 Ocak 1950'de dünyaya geldi.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Hekimoğlu, 1988'den itibaren film ve dizilere seslendirmeler yaptı. Oyunculuğa 2003 yılında "Hayat Bilgisi" dizisinde rol alarak başladı.

SON DAKİKA