Payitaht Abdülhamid’in usta ismi Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti!

Sanat camiası bir ustasını daha kaybetti! Yer aldığı dizi ve filmlerin yanı sıra sesi ile hayat verdiği karakterlerde yaşayacak olan Salahsun Hekimoğlu'ndan acı haber geldi. 'Arka Sokaklar', 'Dudaktan Kalbe', 'Payitaht Abdülhamid', 'Kurtlar Vadisi' gibi yapımlarda boy gösteren ve aynı zamanda seslendirme sanatçısı Salahsun Hekimoğlu, 74 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Oyuncular Sendikası duyurdu. Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun' ifadelerine yer verdi. SALAHSUN HEKİMOĞLU KİMDİR?