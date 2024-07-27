Payitaht Abdülhamid’in usta ismi Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti!

Oyuncular Sendikası, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli üyemiz Salahsun Hekimoğlu hayatını kaybetti. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Çok üzgünüz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.