Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:54
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
10:54
Paylaştığı fotoğraf hayranlarını heyecanlandırdı! Burak Özçivit'in biricik eşi Fahriye Evcen ekranlara geri mi dönüyor?
'Çalıkuşu' 'Yaprak Dökümü' ve birçok projede yer alan oyuncu Fahriye Evcen, yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Bir süredir ekranlarda yer almayan güzel oyuncunun geri dönüş yapıp yapmayacağı merakla bekleniyordu. Evcen'in paylaştığı fotoğraflara 'ekranlara dönecek misin?' şeklinde bir dizi yorum gelse de başarılı oyuncu sesiz kalmayı tercih ediyordu. İşte son olarak Fahriye Evcen'den geri dönüş sinyallerini veren o paylaşım!