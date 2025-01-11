Paylaştığı fotoğraf hayranlarını heyecanlandırdı! Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen ekranlara geri mi dönüyor?

Dizi setinde başlayan aşklarına gerçeğe dönüştüren ve 2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu son olarak yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı.