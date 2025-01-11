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Haberler Galeri Paylaştığı fotoğraf hayranlarını heyecanlandırdı! Burak Özçivit'in biricik eşi Fahriye Evcen ekranlara geri mi dönüyor?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 10:54 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 10:54

Paylaştığı fotoğraf hayranlarını heyecanlandırdı! Burak Özçivit'in biricik eşi Fahriye Evcen ekranlara geri mi dönüyor?

'Çalıkuşu' 'Yaprak Dökümü' ve birçok projede yer alan oyuncu Fahriye Evcen, yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı. Bir süredir ekranlarda yer almayan güzel oyuncunun geri dönüş yapıp yapmayacağı merakla bekleniyordu. Evcen'in paylaştığı fotoğraflara 'ekranlara dönecek misin?' şeklinde bir dizi yorum gelse de başarılı oyuncu sesiz kalmayı tercih ediyordu. İşte son olarak Fahriye Evcen'den geri dönüş sinyallerini veren o paylaşım!

Paylaştığı fotoğraf hayranlarını heyecanlandırdı! Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen ekranlara geri mi dönüyor?

Dizi setinde başlayan aşklarına gerçeğe dönüştüren ve 2017 yılında dünyaevine giren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan güzel oyuncu son olarak yaptığı paylaşımla sevenlerini heyecanlandırdı.

Paylaştığı fotoğraf hayranlarını heyecanlandırdı! Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen ekranlara geri mi dönüyor?

Fahriye Evcen, bir süredir ekranlarda yer almayarak ailesiyle bol bol vakit geçiriyor.

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Paylaştığı fotoğraf hayranlarını heyecanlandırdı! Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen ekranlara geri mi dönüyor?

2024 yılında ülke ülke gezen Fahriye Evcen paylaşımlarıyla çok konuşulmuştu.

Paylaştığı fotoğraf hayranlarını heyecanlandırdı! Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen ekranlara geri mi dönüyor?

Gittiği her ülkeden fotoğraf yayınlayan güzel oyuncu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyordu.

Paylaştığı fotoğraf hayranlarını heyecanlandırdı! Burak Özçivit’in biricik eşi Fahriye Evcen ekranlara geri mi dönüyor?

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ!

Fahriye Evcen sosyal medyayı aktif kullanarak dikkat çekiyor. Sık sık fotoğraf paylaşan ünlü isim yaptığı son paylaşımla ilgi odağı oldu.

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